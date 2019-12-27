殯葬大亨1500萬元交保！12年爛尾樓抵3.5億債　國寶人壽涉非常規交易

▲國泰集團總裁朱國榮26日移送北檢偵訊，以1500萬元交保限制出境出海。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

國寶人壽於2009年間與關係企業福座公司追討3.5億元債權時，以不實鑑價同意福座公司以苗栗縣一處12年都沒賣完的樓房作為抵債，造成國寶人壽損失，涉嫌違反《證交法》非常規交易等罪，案經法院告發後，26日遭台北地檢署搜索約談，漏夜偵訊後，檢調認為有殯葬大亨封號的國泰集團總裁朱國榮涉犯《證交法》特別背信罪，最後雖以1500萬元交保，但目前被限制出境和出海。

整起案件發生在2002年期間，當時前國保人壽董事長曾慶豐等人，為了辦理現金增資，透過預付土地租金的名義，實質放貸3.5億元給福座公司，再利用福座公司來增資給國寶。台北地院審理曾等人涉犯《保險法》案的同時，除將3名被告判處緩刑同時，也一併在判決書中告發國寶和福座另涉不法抵銷債權。

檢調接手偵辦前案後，竟發現2009年期間國寶人壽不顧金管會是否開罰，或者被限制投資房地產，照樣回收先前預付給福座公司的押租金債權，以國寶名義取得位於苗栗縣頭份鎮永昌街上的一批共487戶不動產來抵債。當時國寶與福座公司有請恒輝不動產公司鑑價，聲稱該筆房產約莫4億元，檢調發現這棟位於苗栗縣的樓房，根本是蓋好12年都賣不完的低價地產，此價值不僅低於原先提及的3.5億，國寶還須倒貼更多資金整頓，造成國寶人壽損失重大，

檢調26日約談國寶集團總裁朱國榮、恒輝不動產執行長黃銘豐等8人，朱國榮以1500萬元交保，除國寶人壽總經理賴宜銘以30萬元交保外，財務長洪秀惠、法務蔡良嘉和黃銘豐是100萬元交保，其他人則被請回，全案朝違反《證交法》非常規交易等罪方向偵辦。



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