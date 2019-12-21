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【廣編】聖誕飄台灣味　新住民嗨唱「台語版聖誕歌」

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【廣編】聖誕飄台灣味　新住民嗨唱「台語版聖誕歌」（圖／移民署提供）

圖、文／內政部移民署提供

「北風呼呼吹，誰人對遮過，聖誕老阿伯，禮物揹一大袋…」沒錯!這是臺語版的聖誕歌，內政部移民署今(21)日提前在臺北車站地下街舉辦聖誕節活動，有來自越南、緬甸及中國等多國的新住民朋友，帶領現場民眾歡唱，內政部長徐國勇也到場與新住民朋友同樂，提前歡度聖誕。

徐國勇表示，臺灣是一個多元文化的社會，來臺生活的新住民朋友，都是我們的新國力。今天看到這群新住民朋友熟練的唱著臺語版聖誕歌，除了為節日增添趣味外，也很感佩他們努力學習本土語言，融入臺灣的在地生活。

內政部移民署表示，今天領唱的這群新住民朋友，平常就定期參加伊甸基金會開辦的「新移民臺語暨歌謠學習班」，努力認真學習本土語言，這次特別邀請他們在聖誕節活動開唱，他們靈機一動，演唱這首台語版聖誕歌，順便驗收一下平常學習臺語的成果，果然歌聲一出，就引起民眾圍觀，反應熱烈。

內政部表示，政府為協助新住民能適應在台生活，推動各種關懷與照顧輔導措施，例如「初入境關懷訪談服務」、結合各界資源的「家庭教育課程」、7國語言的「外來人士在台生活諮詢服務熱線」(0800-024-111)、5國語言的「新住民全球新聞網」及「新住民培力發展資訊網」等，都顯示政府對新住民的重視，要讓新住民在臺生活無後顧之憂。
 

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