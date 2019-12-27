　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張嘉郡開記者會訴競選布條遭蘇治芬人馬破壞　斥對手陣營「假民主真害臺」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

▲雲林縣第一選舉立法委員候選人張嘉郡（左）26日在立法院召開記者會，痛批民進黨的選舉奧步。

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選舉立法委員候選人張嘉郡26日在立法院召開記者會，痛批民進黨的選舉奧步是「假民主真害臺」，上自蔡英文總統、下至雲林縣立法委員蘇治芬「通通都在騙」，張嘉郡指出，蔡英文在臉書上誣陷前雲林縣長張榮味、帶頭製造假訊息，而蘇治芬身為雲林縣立委卻在選戰中一再說謊，她質疑蔡英文多次到雲林為蘇治芬站台，蔡英文所謂的「臺灣價值」，就是以謊言和奧步所交織而成。

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

張嘉郡指出，她的對手蘇治芬在選舉過程中，不斷用各種謊言和奧步欺騙純樸的雲林鄉親。蘇治芬一開始攻擊雲林縣政府規劃將臺西綠能專區升級為產業加值園區的政策，說「綠能專區」才是雲林鄉親都認同的好政策，但其實整個臺西有三分之二的地主不同意開發；蘇還說前瞻計畫當中的19億經費，是鄉親和養殖業者的「救命錢」，但根本就是用來做太陽能投資的；不僅如此，蘇還說綠能專區可以「漁電共生」、繼續養殖文蛤，但計畫管制規定綠能專區開發完成之後只能做綠能發電使用。

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

「花生之亂」在此次選舉中備受矚目，張嘉郡指控蘇治芬跟農委會一手炮製了花生之亂。張嘉郡表示，11月初的時候雲林縣政府就統計過，花生產地收購價大約落在每台斤46～48元，結果11/12農委會在官網上公開明年一月的進口權利金決標單，產地收購價就開始一路下跌，一直到11/18民進黨籍的三位議員在議會質詢縣長張麗善，為何花生價格在一周內下跌十塊錢？張麗善才拿出進口權利金的決標單。蘇治芬卻推說是因為該決標單才導致價跌，根本倒果為因、顛倒是非。張嘉郡進一步指出，蘇治芬多次在臉書、媒體上保證「今年底之前都不會再進口花生」，但農委會的官方資料就顯是十一月還有進口252公噸的花生，而農委會起初口口聲聲要用40元「保價收購」花生，緊接著卻又發公文到地方上否認「保價收購」。

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

針對蘇治芬曾於上月指控張嘉郡施壓屋主、下架蘇的看板，張嘉郡也痛批蘇治芬「作賊喊抓賊」，她強調，蘇治芬在虎尾掛上了抹黑看板，屋主看不下去覺得太超過，就自己把那面看板下架了，蘇治芬卻到處說張嘉郡施壓屋主。沒想到，日前一位張嘉郡的支持者親眼目睹蘇治芬本人在路邊破壞張嘉郡的競選布條，過沒幾天，民進黨籍的元長鄉鄉長李明明也親手毀壞張嘉郡的布條，直到前幾日，蘇治芬的秘書劉家誠也被拍到割毀張嘉郡布條。張嘉郡強調自己每一份文宣、每一張看板及布條全部都有署名，蘇治芬有許多布條沒有署名，卻好好掛在路邊。她痛批蘇治芬在臉書上口口聲聲「民主自由人權」，結果自己卻和助理下車割布條，其所作所為完全就是反民主、箝制言論自由，張嘉郡也播放了三段影片，分別是蘇治芬的宣傳車、蘇治芬的秘書、以及一位駕駛賓士穿著疑似蘇治芬競選背心的男子，都在不同時間、不同地點，割下了張嘉郡的布條；同時她呼籲檢察官不要「辦藍不辦綠」，不要漠視公然破壞民主的行為。

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

張嘉郡質疑，從選舉進入熱期之後，蔡英文已八次到雲林輔選，為蘇治芬拉抬選情，但是蔡英文真的知道蘇治芬在雲林竟是如此「鴨霸」的「說謊達人」嗎？她表示，想問問蔡總統，割掉別人的競選布條、箝制他人的言論自由，難道也符合「民主價值」嗎？說謊欺騙鄉親、愚弄純樸的農民，難道也符合「臺灣價值」嗎？張嘉郡援引過去的選舉案例指出，歷年的選舉都會有各種奧步出現，這次也沒有例外，不僅雲林，全臺各地都有選舉奧步頻傳，鄰近的嘉義縣也發生民進黨候選人蔡易餘宣傳車拆卸布條文宣的狀況，張嘉郡表示，不希望這種狀況持續發生，也呼籲民進黨要配得起「民主進步」這四個字。

▲▼張嘉郡記者會斥民進黨假民主。（圖／張嘉郡提供）

張嘉郡也提到，蔡英文在臉書影射她的父親、前雲林縣長張榮味因收賄被判刑，她出示法院判決書回應，法院明白認定「查無張榮味有任何收受賄賂的事證」，最後不得以，只能用「期約賄絡」判張榮味八年。張嘉郡強調，判決沒有宣告沒收或追徵張榮味的不法所得，就是因為檢調沒有查到張榮味收到一毛錢，她不敢相信蔡英文總統身為國家元首，竟然會公然製造假訊息。她強調，張榮味完全是被構陷入獄，官司纏訟十四年，就在去年張麗善競選縣長時，上午陪同鳳梨農北上行政院抗議，當天下午官司就定讞，她不相信天底下有這麼巧合的事情。張嘉郡的發言人許哲賓也強調，張榮味的官司更一審判無罪，顧立雄是辯護律師，到更三審的時候，顧立雄被提名不分區，就沒有繼續擔任辯護律師；更四審的參判長是蔡崇義，他判了張榮味有罪後，因為有戰功，就立刻被蔡英文總統提名為監察委員。張嘉郡強調，希望蔡英文和蘇治芬不要繼續說謊，用奧步和謊言踐踏民主。

ET快訊
「雄女伊能靜」長大了！病人狂找醫生咧　她甜翻白眼：我就是
一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝
小黃司機手伸後座「忘我搓揉女客腳背」！絲襪女嚇壞：他已脫褲
唐綺陽2020上半年12星座完整運勢！處女座「最大敵人是自己
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獅子會成立後援會　力挺張嘉郡爭取建設

站台桃園黃世杰拉票　莊瑞雄痛批：賄選是國民黨的傳統

陪高雄李雅靜掃街　連勝文駁王金平歸隊晚：國民黨團結一天就夠

韓國瑜吃完火鍋跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼：這是要多昏庸啊

重視老人福利　林奕華推動危老改建解決長者「行」的問題

張嘉郡開記者會訴競選布條遭蘇治芬人馬破壞　斥對手陣營「假民主真害臺」

民進黨批藍營製造恐慌：《反滲透法》不罰身分！罰「違法聽令行事」

「美樂地計畫」山西公園完工啟用　盧秀燕：不只蓋新的還要改善舊的

川普得知郭台銘退選主動約聊天　對話內容曝光！

國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

站台桃園黃世杰拉票　莊瑞雄痛批：賄選是國民黨的傳統

陪高雄李雅靜掃街　連勝文駁王金平歸隊晚：國民黨團結一天就夠

韓國瑜吃完火鍋跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼：這是要多昏庸啊

重視老人福利　林奕華推動危老改建解決長者「行」的問題

張嘉郡開記者會訴競選布條遭蘇治芬人馬破壞　斥對手陣營「假民主真害臺」

民進黨批藍營製造恐慌：《反滲透法》不罰身分！罰「違法聽令行事」

「美樂地計畫」山西公園完工啟用　盧秀燕：不只蓋新的還要改善舊的

川普得知郭台銘退選主動約聊天　對話內容曝光！

國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

影／21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

SBL／璞園半場只拿13分創新低　麥班達：輸球最丟臉

台開攜手花蓮慈濟打造生技園區　邱復生：「未來醫學」是發展重點

2020第一道日出在三仙台！台東最美迎曙光2大景點　看陽光自太平洋升起

一家都是網紅！蔡阿嘎x二伯x蔡桃貴x蔡波能

剛起床就被「滿地金紙」嚇醒！　她發毛揪2兇手：還好不是銀色　

好市多蕃茄汁「加料」出現大坨不明沈澱物　網友：我都喝這牌

火災警鈴響！上班族逃到7樓…一看「箭頭方向」大混亂　網：千萬別往上跑

站台桃園黃世杰拉票　莊瑞雄痛批：賄選是國民黨的傳統

腳踏墊滿地血！新屋黑狗夾尾巴傻笑　騎士被罵虐狗嗆：報警啊

誇張護理師！寶寶嗆到「口鼻都是奶」　笑發動態：阿姨救救命

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

政治熱門新聞

台中邱厝里成選情「章魚哥」

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

網紅：博恩面對韓國瑜就像小孩吵吃糖，做好最壞打算

李佳芬落淚　劉寶傑驚爆600萬內幕

李正皓點韓死穴：不可能翻轉民調

李佳芬親談「新莊王小姐600萬」　哽咽落淚

馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！土財主父打掉2對手

21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

陳水扁急性腸胃　吊點滴照片曝光

雲林衽獲野生李婉鈺　宣傳車大唱：哩a良心到底在哪裡

吳怡農反超蔣萬安　陳芳明點出原因

更多熱門

相關新聞

誤印港版年曆　候選人慘遭抹紅

誤印港版年曆　候選人慘遭抹紅

雲林縣國民黨支持者為幫立委候選人張嘉郡、謝淑亞、總統候選人韓國瑜催票，印製年曆提升曝光率，卻因印刷廠誤用香港版年曆，被有心網軍直指成「中共同路人」於網路社群散播。雲林縣黨部主委許宇甄駁斥，桃園市政府2020年的年曆標明五月四日是「青年節」，那是大陸的青年節，同理可證也是中共同路人嗎。

蘇治芬宣傳車遭包圍　阿伯：太吵

蘇治芬宣傳車遭包圍　阿伯：太吵

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

李明明破壞布條　張嘉郡呼籲抵制惡質選風

李明明破壞布條　張嘉郡呼籲抵制惡質選風

關鍵字：

張嘉郡雲林張榮味蘇治芬花生之亂

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

台中邱厝里成選情「章魚哥」

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面