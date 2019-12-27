張嘉郡開記者會訴競選布條遭蘇治芬人馬破壞　斥對手陣營「假民主真害臺」

▲雲林縣第一選舉立法委員候選人張嘉郡（左）26日在立法院召開記者會，痛批民進黨的選舉奧步。



圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選舉立法委員候選人張嘉郡26日在立法院召開記者會，痛批民進黨的選舉奧步是「假民主真害臺」，上自蔡英文總統、下至雲林縣立法委員蘇治芬「通通都在騙」，張嘉郡指出，蔡英文在臉書上誣陷前雲林縣長張榮味、帶頭製造假訊息，而蘇治芬身為雲林縣立委卻在選戰中一再說謊，她質疑蔡英文多次到雲林為蘇治芬站台，蔡英文所謂的「臺灣價值」，就是以謊言和奧步所交織而成。

張嘉郡指出，她的對手蘇治芬在選舉過程中，不斷用各種謊言和奧步欺騙純樸的雲林鄉親。蘇治芬一開始攻擊雲林縣政府規劃將臺西綠能專區升級為產業加值園區的政策，說「綠能專區」才是雲林鄉親都認同的好政策，但其實整個臺西有三分之二的地主不同意開發；蘇還說前瞻計畫當中的19億經費，是鄉親和養殖業者的「救命錢」，但根本就是用來做太陽能投資的；不僅如此，蘇還說綠能專區可以「漁電共生」、繼續養殖文蛤，但計畫管制規定綠能專區開發完成之後只能做綠能發電使用。

「花生之亂」在此次選舉中備受矚目，張嘉郡指控蘇治芬跟農委會一手炮製了花生之亂。張嘉郡表示，11月初的時候雲林縣政府就統計過，花生產地收購價大約落在每台斤46～48元，結果11/12農委會在官網上公開明年一月的進口權利金決標單，產地收購價就開始一路下跌，一直到11/18民進黨籍的三位議員在議會質詢縣長張麗善，為何花生價格在一周內下跌十塊錢？張麗善才拿出進口權利金的決標單。蘇治芬卻推說是因為該決標單才導致價跌，根本倒果為因、顛倒是非。張嘉郡進一步指出，蘇治芬多次在臉書、媒體上保證「今年底之前都不會再進口花生」，但農委會的官方資料就顯是十一月還有進口252公噸的花生，而農委會起初口口聲聲要用40元「保價收購」花生，緊接著卻又發公文到地方上否認「保價收購」。

針對蘇治芬曾於上月指控張嘉郡施壓屋主、下架蘇的看板，張嘉郡也痛批蘇治芬「作賊喊抓賊」，她強調，蘇治芬在虎尾掛上了抹黑看板，屋主看不下去覺得太超過，就自己把那面看板下架了，蘇治芬卻到處說張嘉郡施壓屋主。沒想到，日前一位張嘉郡的支持者親眼目睹蘇治芬本人在路邊破壞張嘉郡的競選布條，過沒幾天，民進黨籍的元長鄉鄉長李明明也親手毀壞張嘉郡的布條，直到前幾日，蘇治芬的秘書劉家誠也被拍到割毀張嘉郡布條。張嘉郡強調自己每一份文宣、每一張看板及布條全部都有署名，蘇治芬有許多布條沒有署名，卻好好掛在路邊。她痛批蘇治芬在臉書上口口聲聲「民主自由人權」，結果自己卻和助理下車割布條，其所作所為完全就是反民主、箝制言論自由，張嘉郡也播放了三段影片，分別是蘇治芬的宣傳車、蘇治芬的秘書、以及一位駕駛賓士穿著疑似蘇治芬競選背心的男子，都在不同時間、不同地點，割下了張嘉郡的布條；同時她呼籲檢察官不要「辦藍不辦綠」，不要漠視公然破壞民主的行為。

張嘉郡質疑，從選舉進入熱期之後，蔡英文已八次到雲林輔選，為蘇治芬拉抬選情，但是蔡英文真的知道蘇治芬在雲林竟是如此「鴨霸」的「說謊達人」嗎？她表示，想問問蔡總統，割掉別人的競選布條、箝制他人的言論自由，難道也符合「民主價值」嗎？說謊欺騙鄉親、愚弄純樸的農民，難道也符合「臺灣價值」嗎？張嘉郡援引過去的選舉案例指出，歷年的選舉都會有各種奧步出現，這次也沒有例外，不僅雲林，全臺各地都有選舉奧步頻傳，鄰近的嘉義縣也發生民進黨候選人蔡易餘宣傳車拆卸布條文宣的狀況，張嘉郡表示，不希望這種狀況持續發生，也呼籲民進黨要配得起「民主進步」這四個字。

張嘉郡也提到，蔡英文在臉書影射她的父親、前雲林縣長張榮味因收賄被判刑，她出示法院判決書回應，法院明白認定「查無張榮味有任何收受賄賂的事證」，最後不得以，只能用「期約賄絡」判張榮味八年。張嘉郡強調，判決沒有宣告沒收或追徵張榮味的不法所得，就是因為檢調沒有查到張榮味收到一毛錢，她不敢相信蔡英文總統身為國家元首，竟然會公然製造假訊息。她強調，張榮味完全是被構陷入獄，官司纏訟十四年，就在去年張麗善競選縣長時，上午陪同鳳梨農北上行政院抗議，當天下午官司就定讞，她不相信天底下有這麼巧合的事情。張嘉郡的發言人許哲賓也強調，張榮味的官司更一審判無罪，顧立雄是辯護律師，到更三審的時候，顧立雄被提名不分區，就沒有繼續擔任辯護律師；更四審的參判長是蔡崇義，他判了張榮味有罪後，因為有戰功，就立刻被蔡英文總統提名為監察委員。張嘉郡強調，希望蔡英文和蘇治芬不要繼續說謊，用奧步和謊言踐踏民主。