獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死...真相曝光！肇事駕駛竟是毒駕

▲準新人機車雙載遭賓士車撞死，駕駛竟是毒駕惹禍。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

外埔區2018年發生賓士車逆向撞死騎機車雙載的陳姓、王姓準新人，陳男遭驗出酒駕。駕駛蔡瑞龍當時雖辯稱是疲勞駕駛，在王女父親要求下，案情竟大逆轉！蔡男驗尿結果二級毒品安非他命超標68倍，明顯是毒駕造成車禍。蔡男與辯護律師雖否認，但台中高分院認為事證明確，維持一審依毒駕致死等罪判他6年半徒刑，仍可上訴。

外埔區甲后路2018年5月16日午夜12點左右發生死亡車禍，24歲陳姓工人酒後騎機車載著已有婚約的20歲王姓女友往大甲方向行駛，遭一輛跨越雙黃線，超速逆向行駛的黑色賓士轎車迎面撞上，情侶倆被撞飛落地，頭部、身體多處受傷，雖緊急送醫卻仍傷重不治。2人之前都有過婚姻，原本要在同月25日王女滿20歲時公證結婚，卻因此共赴黃泉，遺留3名年幼子女。

▲賓士高速逆向撞上機車，2人當場被撞飛，送醫不治。（圖／東森新聞）

▲▼賓士車右車頭嚴重毀損，機車車頭全毀。（圖／民眾提供）

44歲賓士車駕駛蔡瑞龍當時自稱疲勞駕駛，才會跨越雙黃線逆向撞上，但王女父親認為有異，隔日相驗時當面向檢察官反映，懷疑蔡男是否有吸毒駕駛。檢察官遂命警方採尿送驗，竟驗出甲基安非他命、安非他命濃度分別為34145ng/ml、5324ng/ml，呈現陽性反應，遭依毒駕致死、毒品危害防制條例起訴。

蔡男雖在警詢時曾承認事發前有吸食安非他命「吸很大」、「每天用」，但一、二審審理時，他與辯護律師仍否認有毒駕，辯稱當天稍早有去醫院打止痛針，不知為何有毒品反應。

死者家屬則向法官說，蔡男雖有與他們簽和解書，但除了強制險理賠外，其他一毛錢都沒拿到，認為蔡男根本沒有誠意。

合議庭根據醫學資料，吸食安非他命約2天後，就很難驗出成分。國外有部分研究規定，「血液」甲基安非他命濃度達100ng/ml、「尿液」甲基安非他命濃度達500 ng/ml，就是不安全違法駕駛。

台中地院認為，蔡男自承吸毒在先，甲基安非他命濃度超標68倍，醫院病歷也看不出有施打含有安非他命成分藥物，顯見蔡男事發前確有吸安，依毒品罪及毒駕致死罪判他應執行6年6月。

蔡男與死者家屬都不服上訴，台中高分院審理後認為原判適當，維持原判。

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