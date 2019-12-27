藍營狂轟《反滲透法》　阮昭雄嗆：國民黨反對的是建設、擋的是國家安全

▲賴清德、阮昭雄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安議題，民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，不過，藍營卻是狂批倉促立法、容易入人於罪。民進黨27日召開記者會，痛批國民黨是在製造恐慌，蔡英文競選連任辦公室發言人、民進黨立委候選人阮昭雄痛斥，國民黨三年多來不斷反反反、擋擋擋，「反對的是建設、擋的是國家安全」。

民進黨發言人李晏榕和黨內立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議。針對《反滲透法》，謝佩芬說明，反滲透法有兩個要件加在一起才會被處罰。首先是接受境外敵對勢力，例如中國大陸的金錢資助以及委託；接著第二個要件，當事人必須有「具體違法」干擾台灣民主的行為，例如違法影響台灣選舉、違法妨礙集會遊行。

謝佩芬強調，在這兩個條件都具備的狀況下，才會有被處罰的可能。《反滲透法》罰的絕對不是「身分」，也就是說不管你是台商、台幹、台生，都不會單純因為身分受罰，因為《反滲透法》罰的是「具體拿錢聽令行事」的「違法行為」。一般的商業行為、宗教行為、學生交流等，當然不會受罰。

阮昭雄酸，《反滲透法》草案寫的是中文，已經幫國民黨做了清楚的說明，罰的是「違法行為」不是「身分」，請國民黨不要再繼續造謠，很多民主國家都有反滲透法。

阮昭雄痛批，國民黨這三年多來不斷反反反、擋擋擋，「反的是地方建設、擋的是國家安全」，呼籲藍營，《反滲透法》草案短短幾條條文，大家都看得懂，如果有任何疑慮請就條文內容來討論，捍衛國家安全不能等。