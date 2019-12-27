　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長　去年力挺陳其邁

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案,Wecare高雄發言人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋、前高雄八一氣爆自救會會長陳冠榮 。（圖／記者李毓康攝）

▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，26日赴中選會送交32箱共約3萬份的提案書，並宣稱接下來將成立「罷韓大聯盟」。事實上，「Wecare高雄」的綠營色彩相當濃厚，發起人尹立是前高雄市長陳菊任命的文化局長，去年民進黨高雄市長候選人陳其邁還參加「Wecare高雄」所舉辦的大氣球遊行。

尹立原任職樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任，曾經擔任兩屆中華民國設計師協會理事長，2016年11月1日接任高雄市政府文化局局長，2017年兼任高雄市立圖書館董事長，2018年11月7日宣布辭去高雄市文化局長。

為何拔擢尹立為文化局長，陳菊當時說明，尹立自2005年起即擔任中華民國設計師協會理事長，後來和文化局合作，讓「高雄設計節」和駁二藝術特區的發展結合，進一步催生「青春設計節」和「好漢玩字節」，讓駁二成為南台灣設計重鎮。

「Wecare高雄」於去年11月17日舉辦大氣球遊行，尹立就擔任活動總指揮，陳其邁和陳菊皆參加遊行。尹立當時指出，這場遊行是拒絕網路霸凌，用愛與和平來對抗仇恨，用正向的力量守護高雄。

▲▼2018年Wecare氣球嘉年華遊行。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

▲2018年Wecare氣球嘉年華遊行。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

▲▼2018年Wecare氣球嘉年華陳其邁上台。（圖／ETtoday資料照）

▲2018年Wecare氣球嘉年華陳其邁上台。（圖／ETtoday資料照）

「Wecare高雄」的綠營色彩相當濃厚，12月21日舉辦罷韓遊行時，將韓國瑜的人形立牌放在地上任由民眾踩踏，這種極度醜化韓國瑜也引發爭議。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋日前痛批，民主價值可以讓支持者隨意把一個人在地上踐踏、醜化、割舌頭？這種行為到底是民主還是紅衛兵？

針對外界質疑罷韓團體背後是陳菊人馬支持，「Wecare高雄」等民間團體26日回應，講得很清楚，這一次罷免案，無關選舉、無關個人，前面也沒有半個是民進黨的，「他信口開河慣了，就是這樣」。

韓國瑜競選辦公室表示，自從去年高雄市長選舉結束後，民進黨就不斷鼓吹「罷韓」和「光復高雄」，完全無視高雄市民實踐民主意志的結果，現在所謂的「罷韓遊行」又冒出各種派系說、佈局說，顯現出民進黨在去年選舉結束之後，完全沒有反省為何民心思變，反而是用盡權謀地想再「奪回江山」，對於這種心裡只有權力沒有民意的體現，深感遺憾。

▼罷韓遊行備有許多醜化韓國瑜的道具。（圖／韓國瑜辦公室提供）

▲韓國瑜辦公室記者會手板。（圖／韓國瑜辦公室題通）

ET快訊
謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」
即／闖入樹林區火車平交道　男子慘遭「高速列車」撞飛慘死
「2生肖」明年記得安太歲！命理師曝「1個舉動」衰一整年
「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！電競女神公開密技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長　去年力挺陳其邁

「側翼抹紅我又覺得會瓜分民進黨的票」　柯文哲：是在哈囉？

泛藍花蓮選情詭譎！張善政表態立委投傅崐萁

謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

懶人包／台商、台幹、台師、台生會被當成共諜？　3張圖搞懂《反滲透法》

嘆空污嚴重　于美人：朋友不剪鼻毛防吸髒空氣

韓國瑜上「博恩夜夜秀」點閱衝近300萬！他揭當天心酸內幕

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

侯友宜、郭台銘桃園合體站台　籲龜山鄉親支持陳根德

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長　去年力挺陳其邁

「側翼抹紅我又覺得會瓜分民進黨的票」　柯文哲：是在哈囉？

泛藍花蓮選情詭譎！張善政表態立委投傅崐萁

謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

懶人包／台商、台幹、台師、台生會被當成共諜？　3張圖搞懂《反滲透法》

嘆空污嚴重　于美人：朋友不剪鼻毛防吸髒空氣

韓國瑜上「博恩夜夜秀」點閱衝近300萬！他揭當天心酸內幕

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

侯友宜、郭台銘桃園合體站台　籲龜山鄉親支持陳根德

空姐親曝機上「超噁內幕」　搭飛機必把毛毯鋪座墊上！

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

老外不懂台灣人愛說「用」！　批文法很怪「精闢解釋」小禎：有道理

中職／林旺衛、廖文揚前進雲林　親手繪製蝙蝠屋

《愛的迫降》改編真實事件！　編劇承認靈感來源「是女演員」…船出事漂到北韓

6歲嗯哼門牙缺一顆！　機場牽手爸媽超萌…「咧嘴笑開」漏風啦

家裡蹲25年拒出房門！他「7年沒洗澡照」曝光：每天等父母餵食

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

政治熱門新聞

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

李來希：我們對不起台灣人！

獨／韓國瑜：「解放軍」危害國安

雲林衽獲野生李婉鈺　宣傳車大唱：哩a良心到底在哪裡

張善政表態花蓮立委投傅崐萁

斷言2020大選蔡英文會贏　柯文哲：選民都是很不得已才去投

罷免韓國瑜闖三關！　最快明年5月投票

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

懶人包／3張圖搞懂《反滲透法》

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長

柯文哲先上《博恩夜夜秀》　點閱卻遭韓國瑜追過

于美人：空氣髒到朋友不剪鼻毛

即／韓國瑜開票之夜選在高雄！競總前封街迎結果

更多熱門

相關新聞

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

民眾黨主席、台北市長柯文哲26日晚間在臉書發文指出，有政黨說，民眾黨在扯民進黨後腿，因為瓜分選票的情況下，最後會讓國民黨漁翁得利。柯文哲感嘆，「這些平時無所不用其極把我抹紅的側翼政黨，這時候突然又覺得我們會瓜分民進黨的選票」，他以最新的網路用語形容，「真的是在哈囉」。

張善政表態花蓮立委投傅崐萁

張善政表態花蓮立委投傅崐萁

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

于美人：空氣髒到朋友不剪鼻毛

于美人：空氣髒到朋友不剪鼻毛

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

關鍵字：

高雄罷免陳菊尹立2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

手搖500億商機！「麻古茶坊」年終估2個月

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

求子狂失敗！醫驚見「唯一會游的蟲」…他哭求：快抓

更多

最夯影音

更多
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累
韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面