解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長　去年力挺陳其邁

▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，26日赴中選會送交32箱共約3萬份的提案書，並宣稱接下來將成立「罷韓大聯盟」。事實上，「Wecare高雄」的綠營色彩相當濃厚，發起人尹立是前高雄市長陳菊任命的文化局長，去年民進黨高雄市長候選人陳其邁還參加「Wecare高雄」所舉辦的大氣球遊行。

尹立原任職樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任，曾經擔任兩屆中華民國設計師協會理事長，2016年11月1日接任高雄市政府文化局局長，2017年兼任高雄市立圖書館董事長，2018年11月7日宣布辭去高雄市文化局長。

為何拔擢尹立為文化局長，陳菊當時說明，尹立自2005年起即擔任中華民國設計師協會理事長，後來和文化局合作，讓「高雄設計節」和駁二藝術特區的發展結合，進一步催生「青春設計節」和「好漢玩字節」，讓駁二成為南台灣設計重鎮。

「Wecare高雄」於去年11月17日舉辦大氣球遊行，尹立就擔任活動總指揮，陳其邁和陳菊皆參加遊行。尹立當時指出，這場遊行是拒絕網路霸凌，用愛與和平來對抗仇恨，用正向的力量守護高雄。

▲2018年Wecare氣球嘉年華遊行。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

▲2018年Wecare氣球嘉年華陳其邁上台。（圖／ETtoday資料照）

「Wecare高雄」的綠營色彩相當濃厚，12月21日舉辦罷韓遊行時，將韓國瑜的人形立牌放在地上任由民眾踩踏，這種極度醜化韓國瑜也引發爭議。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋日前痛批，民主價值可以讓支持者隨意把一個人在地上踐踏、醜化、割舌頭？這種行為到底是民主還是紅衛兵？

針對外界質疑罷韓團體背後是陳菊人馬支持，「Wecare高雄」等民間團體26日回應，講得很清楚，這一次罷免案，無關選舉、無關個人，前面也沒有半個是民進黨的，「他信口開河慣了，就是這樣」。

韓國瑜競選辦公室表示，自從去年高雄市長選舉結束後，民進黨就不斷鼓吹「罷韓」和「光復高雄」，完全無視高雄市民實踐民主意志的結果，現在所謂的「罷韓遊行」又冒出各種派系說、佈局說，顯現出民進黨在去年選舉結束之後，完全沒有反省為何民心思變，反而是用盡權謀地想再「奪回江山」，對於這種心裡只有權力沒有民意的體現，深感遺憾。

▼罷韓遊行備有許多醜化韓國瑜的道具。（圖／韓國瑜辦公室提供）