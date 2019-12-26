「側翼抹紅我又覺得會瓜分民進黨的票」　柯文哲：是在哈囉？

▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲26日晚間在臉書發文指出，有政黨說，民眾黨在扯民進黨後腿，因為瓜分選票的情況下，最後會讓國民黨漁翁得利。柯文哲感嘆，「這些平時無所不用其極把我抹紅的側翼政黨，這時候突然又覺得我們會瓜分民進黨的選票」，他以最新的網路用語形容，「真的是在哈囉」。



柯文哲表示，守護國家主權不是特定政黨的專利，但特定政黨卻喜歡用這個名義扣別人紅帽子，民眾黨主張強化國家治理，提高行政效率，讓台灣更有實力面對國際的挑戰；當一個國家多數地區的預算執行率不到五成，在那邊講統講獨都沒有用，連給錢都沒能力花，國家是要怎麼強大？



柯文哲說，台灣的現況是，「只要不是跟我同一黨的，做什麼事都要反對，都可以貼上『台獨份子』與『中共同路人』的標籤，反正先抹了再說」。

柯文哲強調，作為一個新的政黨，我們勇敢的開創一條自己的路，從零開始，不依附任何大黨，「因為我們的目標就是邁向台灣第一大黨」；民眾黨高舉國家治理這條軸線，要讓台灣脫離藍綠泥淖。「我們沒有資源，但有信念，就是要誓死突破藍綠的包圍」。

柯文哲還說，「當側翼小黨正在斤斤計較是不是扯大黨後腿，甚至用假民調帶風向，我們選擇跟民眾站在一起，這就是台灣民眾黨存在的價值」。

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