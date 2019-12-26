泛藍花蓮選情詭譎！張善政表態立委投傅崐萁

▲傅崐萁、張善政。（合成圖／翻攝傅崐萁臉書、記者張一中攝）



政治中心／綜合報導

前花蓮縣長傅崐萁脫黨參選花蓮縣立委，對上國民黨候選人黃啟嘉、尋求連任的民進黨立委蕭美琴，除藍軍分裂外，該區陷入三腳督選情。未料，國民黨副總統候選人張善政26日晚間赴花蓮參加政論節目的戶外錄影時，明確表態票投傅崐萁。

張善政與傅崐萁26日晚間同場出席政論節目戶外開講。設籍於花蓮縣的張善政表示，明年1月11日會趕回花蓮投票，也會將立委選票投給傅崐萁，更呼籲現場民眾要將手中的總統票投給韓國瑜，讓花蓮出個副總統。

張善政說，總統除了要下架蔡英文以外，花蓮的民進黨立委也要下架。他大聲問現場群眾，「是不是應該集中火力，讓傅崐萁當選」，接著又問「所以大家知道我明年回來時（立委）票一定會投給誰嗎？」支持者大喊「傅崐萁」，張說「就是這個樣子」。

對於張善政表態，根據《聯合報》報導，黃啟嘉說尊重無黨籍的張善政個人選擇，但不代表是韓國瑜的想法，他予以尊重，並再次呼籲「勇敢拒絕花蓮王一次」，不要讓外縣市的人誤以為花蓮人喜歡家天下。

這次傅崐萁脫黨參選衝擊選情，更傳出黨主席吳敦義曾私下允諾讓傅恢復黨籍並且報准參選立委，但最後卻改成提名黃啟嘉，令傅崐萁不滿因此憤而參選。對此，吳敦義15日受訪時表示「不可能的事情。」

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