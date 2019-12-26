台東縣警局表揚破獲重大刑案有功人員　饒慶鈴頒加菜金

▲台東縣警局表揚破獲重大刑案有功人員，獲頒加菜金。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局26日召開局務會報，台東縣長饒慶鈴特別出席公開表揚警察局破獲毒品運輸、改造槍枝場所等案，長期關心治安環境及體恤基層員警辛勞之台灣警雁關懷協會，也由創會長盧起箴率常務理事姚金盆、秘書長張振華、等人，頒贈榮譽狀及獎勵金在打擊犯罪上取得重大成效，表現亮眼的同仁。

警察局長邱文亮就該局陞職人員警務佐蔡聰傑授與一線四星階級章，並頒贈紀念品給明年1月屆齡退休人員民防管制中心主任楊錦養，感謝他們對於警察工作的貢獻以及恭喜他們陞任更高職務及邁向人生。而在工作績優方面，邱局長表揚破獲選舉賭盤案件、執行108年第4次「全國同步查緝賭博專案行動」及108年11至12月份線上立即偵破案件績優人員，分別由小隊長林勝明、偵查佐楊献中、許芝榕、陳隆達、朱皓哲，以及所長胡家銘、警員彭成鈿、楊鴻洲等人接受表揚。

饒慶鈴在頒發破案獎勵加菜金後表示：很高興來警察局表揚同仁在打擊犯罪上的重大成效，首先是台東、關山分局及刑事警察大隊破獲運輸第2、3級毒品計1,548公斤，並在1個月內向上溯源將涉案人員16名盡數歸案，成果斐然，另外是關山分局破獲槍枝改造場所2案，計查扣改造槍枝3枝及改造槍枝等重要機具，其中1案更是遠赴新北市查緝，這些成果展現警察同仁鍥而不捨及掃蕩犯罪的決心，維持台東縣的治安高標準。



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