3秒毀掉燈海隧道！「太麻里星光大道」一天崩壞　全鄉心碎：還來不及拍照

▲鄉公所3天特製燈海隧道！居民大讚「太麻里星光大道」。（圖／太麻里鄉公所）



記者許力方／綜合報導

歡慶耶誕，台東太麻里鄉公所特地將馬路點亮一條長約50公尺的「燈海隧道」，絕美燈光在夜幕下閃閃發亮，讓不少鄉民趨之若鶩，紛紛到這裡拍照打卡。未料，平安夜前夕，一輛大卡車疑似未注意高度，直挺挺通過，當場扯掉燈線，3秒崩壞，讓公所人員超傻眼，氣呼呼地說「美景只維持一天！」

鄉公所完成燈海造景後，22日就公告廢時3天、「手工打造」的燈海隧道趕工在耶誕前夕登場，基本色調搭設，暖暖朦朧的感覺，提供大家來拍照當網美，且之後還會加碼其他燈光裝置，邀請鄉民一同共襄盛舉。不少居民看了讚聲連連，「太美了啦」、「太麻里星光大道」、「不用跑太遠，這裡就可以了」，甚至有年輕媽媽當下決定「今晚就帶小孩去拍照」。

▲卡車3秒摧毀！星光大道美景一天崩壞。（圖／太麻里鄉公所）



鄉公所指出，燈海隧道有限高3.5公尺，垃圾車可以通行，未料美景只維持一天時間，23日傍晚一輛大卡車行經鄉公所前，疑似未注意高度，短短3秒內硬是扯掉燈泡，導致燈線當場斷開、燈破也破裂，燈海瞬間崩壞。

當地網友看了傻眼，紛紛驚呼「我都還沒拍照就掛掉，生氣氣」、「可憐的藝術裝置」、「我也還沒去拍照」、「還沒來得及拍照啦」，氣罵卡車駕駛「眼睛沒在看嗎？」「幹嘛開進來啦！」連鄉長也在臉書發文感嘆「3天心血，只需3秒即可摧毀！」

鄉公所一件慘狀十分痛心，沒想到僅隔一天就被毀壞，緊急出動救援小隊修復，公所人員聲稱，當初廠商調貨3家燈飾，動用6人才趕工出來的心血慘遭踐踏，且燈源缺貨，馬上調貨有困難，優先搶通之後，將再設法修復。鄉長王重仁24日也留言指出，經搶修一天，終於修復2/3，至少可以再讓鄉民一同來賞燈拍照。

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▼燈海被毀，全鄉心碎「還來不及拍照」。（圖／太麻里鄉公所）

