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反滲透法27日召集朝野協商　柯建銘籲：在野黨勿再杯葛對抗

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▲▼立法院院會 朝野黨鞭協商溝通 曾銘宗 柯建銘 李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召曾銘宗、民進黨團總召柯建銘與親民黨團總召李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，目前也排定27日下午由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。民進黨立法院黨團總召柯建銘26日表示，年底前所剩有限的時間，希望在野黨在法案處理前，能夠為台灣民主防衛機制，循例參與朝野協商，大家理性、懇切地對條文內容把握最後的時間空間來討論，不要再一昧的杯葛對立對抗。

柯建銘表示，自今年年中完成「國安五法」修法以後，對於如何強化補足民主防衛機制，避免境外敵對勢力，影響干預國家安全、社會秩序、民主政治正常運作，尤其是介入選舉，這是民進黨團與行政部門正不斷思考與討論溝通的重要議題。

柯建銘指出，在填補現行法制面上，對於規範對象、行為樣態以及處罰不足，是最有共識的核心立法原則，不要波及無辜、人人自危，甚至影響言論自由，只有「滲透行為」加上「不法行為」才是《反滲透法》的處罰對象，確實將立法明確化。

柯建銘說明，一路以來有人提議另立「代理人法」，也有人建議修正《兩岸人民關係條例》，或是比照美國、澳洲等國申請合法納管的「專法」，但最終經過黨團與行政部門的共識，決定另立《反滲透法》專法來補足現行法制面之不足。他強調，民進黨是負責、慎重的政黨，期間也在11月28日召開公聽會，12月10日再召集朝野協商，絕非國民黨所謂的選舉操作。

柯建銘指出，反觀國民黨為了反對立法，在本會期做出許多杯葛性的動作，包括9月17日開議當天佔領主席台、9月27日對所有相關法案提出復議、在民進黨團10月29日將所有版本付委後，國民黨在10月30四關閉所有朝野協商的大門，一直到12月18日停會以前不斷杯葛對抗。

柯建銘呼籲，年底前所剩有限的時間，希望在野黨在法案處理前，為台灣的民主防衛機制，能循例參與朝野協商，大家理性、懇切地對條文內容把握最後的時間空間來討論，而不要再一昧的杯葛對立對抗。

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