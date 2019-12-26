于美人批反滲透法「媽祖變共諜」　王定宇嗆：恐嚇宗教信仰者「非常夭壽」

▲民進黨團召開「請用三分鐘護民主，反滲透安心交流」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，親民黨總統候選人宋楚瑜競選辦公室發言人于美人24日卻批評，難道《反滲透法》要把媽祖、玄天上帝都變成是「共諜」。對此，民進黨立委王定宇26日表示，《反滲透法》僅針對接受境外敵對勢力的指示、委託、資助之下，進行五種行為開罰，不要再拿媽祖嚇信徒，「利用不存在的事實去恐嚇宗教信仰者與台商，非常夭壽」。

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，目前也排定27日下午由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。不過于美人24日質疑，每年多少人到中國大陸做宗教交流，怎麼知道請吃飯的是不是共產黨，「要是不小心請到，那回來我們是不是就是共諜了？難道媽祖是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？」。

▲宋楚瑜競選辦公室發言人于美人。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團幹事長管碧玲與民進黨立委王定宇、余宛如26日下午於立法院舉行「請用3分鐘護民主，反滲透安心交流」記者會，管碧玲表示，這幾天《反滲透法》在社會上引起一些反對的聲音，民進黨團呼籲朝野能夠就草案的具體內容進行協商，因此黨團今天也發出公文，請蘇嘉全在31日的院會前儘速召集朝野協商。

管碧玲表示，《反滲透法》最重要的前提要件是指在境外敵對勢力的指示、委託、資助下，作為政治獻金、違法從事競選活動、進行遊說、妨礙集會遊行，或是妨害選舉、公民投票等，犯行非常明確，「我們只罰行為，不因身分而處罰」。

王定宇則說，《反滲透法》僅針對接受境外敵對勢力的指示、委託、資助之下，進行五種行為開罰，不要再拿媽祖嚇信徒，「利用不存在的事實去恐嚇宗教信仰者與台商，非常夭壽」。

王定宇表示，針對法條內容民進黨一直在體察台商的憂慮，呼籲國民黨團與親民黨團不要再拒絕協商，「但你拒絕又不看條文，現在又自己發明神明的話，這不是一個成熟政黨該有的態度」。

王定宇也說，《反滲透法》通過後到中國大陸做生意、求學問或進行宗教交流「都免驚」，那都是屬於個人的自由行為，但如果是受到境外敵對勢力的委託、指示或命令進行上述等五種行為，那才是《反滲透法》要處罰對象，用意是希望保護全台灣2300萬人的民主環境不被污染、控制。

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