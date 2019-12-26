15公分和尚鸚鵡叫聲太吵…鄰怒投訴！飼主「挨罰千元」上訴被駁回

▲女子飼養鸚鵡，鄰居認為鳴叫聲是噪音而報案。（示意圖，與本新聞無關／記者陳俐潔攝）

記者陳羿妏／台南報導

陳姓夫婦因為鄰居小蕙（化名）家中飼養的鸚鵡鳴叫聲太刺耳，造成作息受打擾而提出檢舉。警方依違反社會秩序維護法裁罰小蕙1000元罰鍰，但小蕙上訴請求撤銷，台南簡易庭審結，認為噪音忍受度因人而異，小蕙自行提出的其他鄰居聲明書不足以證明，她的鸚鵡沒有發出噪音，因此駁回異議。



判決指出，小蕙飼養的鸚鵡於2019年9月2日上午11點於住家玄關發出鳴叫聲，因陳姓夫婦無法忍受而報案。小蕙認為，她所飼養的和尚鸚鵡僅15公分，音量有限，原處分沒有提到小鳥叫聲會被認定為噪音，且沒有提及衡量標準，認為當時裁罰太過草率，而鸚鵡叫聲的時間點，屬於白天日常活動時段，並非清晨或者深夜，她覺得執法過當，再加上鄰居們也簽署聲明書，證明其他人未受到鸚鵡叫聲影響。

陳姓夫婦指出，因為不時會聽到小蕙家的鸚鵡發出鳴叫聲，害得他們無法安靜休息，導致恐慌症發作、抵抗力下降而感冒，分別拿出住處監視器畫面，以及赴精神科、耳鼻喉科診所就醫紀錄，證明2人真的嚴重受到影響，警方依違反社會秩序維護法裁罰小蕙1000元罰鍰。

台南簡易庭勘驗監視器畫面，認為小蕙放置在家門口的鸚鵡雖發出一般鳥鳴聲，但因為聲響屬不間斷的類型，雖有聽到正常頻率鳥叫聲，也沒有異常大聲，卻足以影響鄰居的生活作息，甚至必須就醫，認定小蕙的鸚鵡確實打擾到陳姓夫婦。法官審理時，認為噪音忍受度本來就因人而異，小蕙提出的鄰居聲明書無法代表陳姓夫婦無受鸚鵡行為影響，因此駁回小蕙異議。



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