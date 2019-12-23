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偷吃越南妹被抓！腥夫反告徵信社…「房間裝針孔侵犯隱私」獲賠15萬

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫房間內偷吃被抓姦，反告徵信業者勝訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

張姓男子與越籍女子在家發生關係遭妻子請託的徵信社當場抓姦，他與妻子雖以100萬元和解，但事後發現搞小三的事情曝光，是因為王姓徵信業者在他駕駛的車輛保險桿上安裝GPS追蹤器，且房間內有針孔攝錄機，認為隱私受侵害，反告王姓業者、妻子，要求賠償200萬元。橋頭地院審理，依妨害秘密罪判王男有期徒刑3個月，得易科罰金，另賠15萬元；妻子與徵信社其他人員依強制罪，分別判拘役40、45日，得易科罰金。

判決指出，張男妻子懷疑先生外遇，於2015年5月起請高雄某間徵信社代為蒐證，以每天5000元至8000元費用，在張男轎車的後保險桿內安裝GPS追蹤器，以確保隨時掌握行蹤，3個月後張妻更在臥房內安裝「Mini Wifi Camera 」針孔攝影機。

張男表示，在房間內設有針孔已經嚴重侵害他的個人領域，且GPS追蹤器可得知駕駛的路線，讓他覺得隱私權被侵犯，認為王姓業者行為不當，影響他的生活，要求賠償200萬元。王姓業者辯稱，他只是受託要取得張男長期偷吃的證據，此舉應須被容許，且關於追蹤器的部分，他認為車輛位置及移動路線不算隱私範圍。

法官提到，王姓業者可從GPS追蹤器與針孔攝影機得知王男的行蹤與作息，屬侵害隱私，因此不採信說詞。橋頭地院審理，依妨害秘密罪判王男有期徒刑3個月，得易科罰金，另外賠償金考量抓姦報酬只有23萬元，因此判賠15萬元；妻子與徵信社其他人員依強制罪，分別判拘役40、45日，得易科罰金。


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