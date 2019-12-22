交友App約砲高中弟！「白天車上怪怪」露餡　大叔辯：他們喜歡中年人

▲中年男子透過同志交友軟體約砲男高中生被告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

高二少年小威（化名）在同志交友軟體上認識莊姓男子，對方先傳裸照給他，2天後便約見面，2人在莊男住處發生關係，是小威母親發現他手機內的裸照，還有怪異對話像是「喜歡嗎」、「白天車上怪怪」才報警處理。莊男辯稱以為小威是大學生，還說「他們最喜歡中年人」，但否認有發生關係，法官不採信說詞，台中地院一審依與14歲以上，未滿16歲男女性交罪判有期徒刑5個月，二審再上訴，台中高分院審理維持原判決。全案可上訴。

小威在2017年5月10日於同志交友軟體認識莊男，對方傳了自己的裸照提問「喜歡嗎？」、「你喜愛什麼類型？」，2天後便約出來，小威先問見面地點，莊男竟回答「去廁所」、「白天車上怪怪」，2人後來在漢堡店見面後，到莊男住家發生關係。莊男不但脫掉小威全身衣物進行口交，還將生殖器插入對方肛門上下抽動5分鐘，再互換姿勢抽動10分鐘。事後2人沒聯繫，是小威母親發現有異狀，看到對話後驚覺不妙才報警處理。

莊男否認犯行辯稱，他和小威只有純聊天，傳裸照只是單純詢問對方喜不喜歡他的身材，不知道對方根本未成年，該同志交友軟體禁止18歲以下使用者，還強調有很多大學生喜歡找他，「他們最喜歡中年人」。法官審理時，認為雖然軟體有明文規定年齡限制，若謊報身分還是能夠登入，而小威與莊男僅是第一次見面，怎麼會約在廁所或車上？除非有意要發生性關係。台中高分院審理，不採信莊男說法，決定維持原判決。全案可上訴。



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