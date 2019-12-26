台南長榮中學協商有成果　2個月薪資及1成學術研究費下月發放

▲台南市長榮中學教師會，在台南教育產業工會代表與勞工局代表的陪同下，與校方代表、董事會代表進行第1次薪資團體協商，有具體成果。

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學教師會，26日在台南教育產業工會代表與勞工局代表的陪同下，與校方代表、董事會代表進行第1次薪資團體協商，2019年12月份及20120年1月份薪資及6個月學術研究費與專業加給中的一成費用同步於2020牪月20日發放，2020學年度薪資另行協商。

長榮中學教師會指出，協商決議結果如下：一、依2019學年度教職員聘約如實履行。（依2018學年度給付標準，但晉級者依晉級後金額給付）；二、2019年12月及2020年1月教職員薪資本俸於2020年1月20日以前一併發放。另，2019年8月至2020年1月學術研究費與專業加給中的一成費用同步發放。三、校方盡速處理資產以支付所積欠薪資。

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長榮中學教師會進一步表示，長榮中學董事會、校方盡力於2020年7月31日以前支付2019學年度積欠薪資，2020學年度薪資另行協商。校方資產處置後款項優先處理教職員薪資與校務財政平衡。

長榮中學教師會感謝社會大眾的關心與長中家長會、校友會的支持，長中全體教職同仁會繼續秉持教師的專業與教育的熱忱恪盡教師職責，以愛、信仰、學識引領學子，榮耀上帝，企達成全人教育，永續發展。