台南崑山中學傳財務危機發不出薪　校方：董事會全力面對解決

▲台南市崑山中學傳財務危機發不出薪，校方努力辦學，希望辦好學校重振校譽。（圖／翻攝自臉書崑中粉專）

記者林悅／台南報導

繼台南市百年私校長榮中學因財務問題發不出薪後，崑山中學也傳出因財務危機積欠員工薪水，崑中校方表示，目前董事會與全體員工努力面對解決，董事會如年底資金會到位，薪水問題即可解決。

台南市私立崑山中學於2013年曾爆發減薪風波，日前傳出因財務問題，目前才發放9月份薪水，還欠員工好幾個月薪資。校方指出，董事會與全體員工努力面對解決，董事會如年底資金會到位，薪水問題即可完全解決。

校方表示，2013年崑中爆發減薪風波後，對校譽傷害非常大，加上少子化影響，讓原本是台南市私校規模排名第2的崑中，學生數從2000多人持續銳減到現今的300多人。

校方強調，崑中目前雖處在入不敷出的情況，但校方還是咬牙苦撐6年，就是還想把學校辦好，不想讓崑中中途退場。

崑山中學也發布聲明指出，崑山中學的財務問題，董事會及全校同仁共同努力面對，網路上討論不能代表校方和全體教職員工立場，董事會和全校教職員同仁才是決定學校走向的主角。學校陷入困境6年來堅持辦學，校方積極規劃轉型，教育部國教署也持續善盡督導和輔導責任；私校目前經營不易，社區家長及孩子教育選擇權和受教權是學校努力目的，大家應尊重，給予學校時間和空間。