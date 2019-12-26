快問快答／韓國瑜當選總統恢復特偵組？　5627位網友喊「支持」





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

對於特偵組議題，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜25日在第二場政見會上再度交鋒，韓國瑜主張要恢復特偵組，但蔡英文直言特偵組會廢掉就是因為國民黨的「馬王政爭」。根據《ETtoday新聞雲》最新的網路聲量調查，對於是否支持韓國瑜當選後恢復特偵組的問題，有5627位網友表示支持，另外也有5556位網友表示不支持恢復特偵組。

韓國瑜在2020總統大選首場政見發表會中砲轟蔡政府貪污，並誓言要全力打貪官、肥貓，當選後要恢復特偵組。韓國瑜之後又在許多場合，包括第二次政見發表會中再談及此政見，他認為，特偵組是針對立委、部長、總統、副總統的貪污查辦，為什麼把蔡英文扭曲成政黨之爭，蔡英文時常自己在閃避，沒有辦法面對全面性，沒從人民角度，整個思維還是在政黨之間的攻防。

蔡英文則回擊，特偵組涉入「馬王政爭」，特偵組檢察官開車載檢察總長黃世銘，拿著監聽譯文，到官邸跟總統報告，總統再洩漏給行政院長，發動對立法院長的鬥爭，黃世銘提前下台，被法院判刑1年3個月，「什麼是東廠？特偵組就是東廠！」

蔡英文表示，特偵組被國民黨當成政治鬥爭的工具，韓國瑜提到要重新成立特偵組，每一個檢察官都有監察犯罪的職責，這樣的說法是在污辱全國的檢察官。

關於韓國瑜、蔡英文對恢復特偵組的看法，《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行「快問快答」，以了解網友的意向，調查時間從2019年12月25日下午18點00分起至2019年12月26日上午6點00分止，總共有1萬1201人在官網與APP進行答題。

針對「您是否支持韓國瑜當選後恢復特偵組？」問題，有5627位網友回答「是」，亦即支持韓國瑜當選後恢復特偵組，比例約占總回答人數的50.3％。另外，有5556人回答「否」，表示不支持韓國瑜當選後恢復特偵組，比例約占總回答人數的49.6％，贊成與反對兩者比數相當接近。

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了