壽星KTV慶生竟朝友人開3槍！他右胸中彈急救　服務生搶槍流彈擦過脖子

記者李忠憲／台中報導

幫壽星慶生卻遭開槍！劉姓男子26日凌晨到某KTV幫朱姓男子飲酒作樂慶生，卻因細故一言不合，朱男竟對他開3槍，其中1槍打中他右胸，送醫急救，劉姓服務生第一時間上前搶槍，右脖子也遭子彈擦傷，十分驚險。警方表示，事發原因有待釐清，將依殺人等罪嫌究辦。

▲男子在KTV飲酒慶生，竟對來幫他慶生友人開槍，遭警逮捕。（圖／民眾提供）

台中市消防局26日清晨獲報，西區某商務大樓內的時尚會館KTV發生槍響，有人中彈受傷。消防隊立刻出動人車前往，發現30歲劉姓男子右胸遭槍擊，意識昏迷，立刻送往中國附醫急救，目前正開刀治療，尚未脫離險境。另一名19歲劉姓服務生也遭子彈擦過右脖子，造成撕裂傷，所幸送醫治療後無生命危險。

▲▼警方立刻趕到現場，將開槍男子壓制上銬，並進行蒐證。（圖／民眾提供）

警方也立刻到場，將涉嫌開槍的44歲朱姓男子當場壓制逮捕，並扣得作案用手槍一把。警方也封鎖現場，請業者暫停營業，店內小姐及其他服務生都全部請出去，事後也帶回包廂共8人回警局詢問。8人均稱有認識，但對於事發原因則不願多說。

據了解，朱姓男子為了要慶生，找來友人劉姓男子等人到KTV喝酒慶生，酒後卻因為細故一言不合，朱男當場掏槍對劉男開3槍。劉男右胸中一槍，劉姓服務生立刻上前搶槍，遭流彈波及。

▲警方將開槍男壓到一樓，小姐們紛紛閃避。（圖／民眾提供）

警方表示，將等劉男傷勢穩定後再進一步了解現場發生原因，針對朱男開槍傷人，警方對暴力絕不縱容，並依法嚴辦，將依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例將朱男移送法辦。

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