福斯男「詭上國道」停路中央！逆向沒開燈　遭連環追撞拋飛慘死

記者許力方、白珈陽／台中報導

平安夜不平靜，國道1號（中山高）台中后里路段24日深夜發生一起死亡車禍，65歲周姓男子駕駛黑色休旅車，不明原因逆向開上國道，突然停靠在北上163.3公里處內側快車道，遭轎車、貨車連環追撞，旋轉180度、擠上分隔島夾成鐵餅，周男被拋飛車外，當場慘死。

事發於24日深夜10時許，台中警消獲報，國1北上163.3公里處后里路段有車禍事故，出動3車7人前往搶救，現場一輛福斯休旅車遭貨櫃車撞爛，旋轉180度卡在分隔島上，安全氣囊爆開、擋風玻璃碎裂，車體變形扭曲，沿途零件四散，血跡斑斑，駕駛當場彈出車外，已經沒有呼吸心跳，緊急送往豐原醫院救治，仍傷重宣告不治。

國道警方調查，周男駕駛福斯休旅車上國道，不明原因竟逆向、沒開燈就停靠內側車道路中央，第一輛白色轎發現時已經來不及，緊急閃避仍擦撞，李姓女駕駛聲稱，當時看到「一團黑黑的車」，所幸緊急閃過，僅擦撞刮到車門，「我們自己也嚇到…我們沒有停，因為怕後面又來車，就靠到前面，不知道他發生什麼事…看到一個靜物在那裡…我也沒再往後看，我自己也嚇到。」

結果後方45歲游姓物流駕駛貨櫃車也煞不住追撞上，把休旅車擠上分隔島，游男稱當時視線昏暗，並沒有看到前方車輛，酒測值為零。周男當場拋飛車外，失去生命跡象，送醫不治，詳細車禍肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。