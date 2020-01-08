下班遇強盜「主謀竟是好友」！他遭空氣槍抵頭剉死...吐59萬+名錶

▲李男因收入豐厚被友人林男盯上，下班返家時慘遭空氣槍挾持，為求脫身當場交出現金59萬元。（示意圖，與本案無關／記者陳以昇翻攝）

記者徐愷昕／台中報導

林姓男子知道好友李姓男子收入豐厚，便找來施姓男子及其同鄉陳姓男子一起策劃強盜李男財物，他們先暗中在李男車上偷裝GPS，接著趁時機恰當之際，再拿起空氣槍抵住李男頭部，搶走他身上、住處共計59萬現金及勞力士手錶，另還索討200萬元。台中地院審結，判林、施2人各7年10月，陳男7年1月。可上訴。

據判決，林男2017年5、6月間向施男表示李男收入豐厚，並提議一起結盟強盜李男財物，施男答應後找了同鄉好友陳男一起參與計畫。

計畫執行之初，施男趁林男約李男出來喝咖啡時，偷偷將GPS定位追蹤器黏在李男車上以監控他行蹤，方便鎖定犯案時機。同年6月29日凌晨2時許，林男派施、陳2人埋伏在李男家附近，在他返家欲準備停車要搖下車窗之際，立刻取出空氣槍抵住李男頭部，強押李男開車到台中市旱溪東路附近。

李男遭挾持後因無法抗拒，只好任由陳男取走他皮包內的9萬元現金及手上價值9萬元的勞力士手錶。隨後，李男深怕自己無法脫身，主動表示家中還有50萬現金，於是他們又一同返回李男家取出現金，此時，施男又得寸進尺再索討200萬，李男表示自己無法馬上拿出這麼多錢，施男便與他約定好期限，暫時放他自由讓他去籌錢。

李男暫時脫身後，即接到施男恐嚇電話，「我知道你家在哪裡，不給我200萬元，絕對會去你家找你和家人，不然就試試看」，李男嚇得急報警處理。警方接獲通報後，先逮捕了施、陳2人，林男逃亡1年才終於在2018年底落網。台中地院審結，依強盜罪判林、施2人各7年10月，陳男7年1月。可上訴。

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