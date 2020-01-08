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台中RAISE主題遊戲餐廳涉賭「3年獲利1.1億」　當場查扣賭資206萬

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▲▼Raise遊戲主題餐廳。（圖／翻攝「Raise遊戲主題餐廳」臉書粉專）

▲台中檢警破獲一餐廳假遊戲之名實經營賭博，店內主打帥哥美女荷官，吸引賭客上門。（圖／翻攝「Raise遊戲主題餐廳」臉書粉專）

記者徐愷昕／台中報導

台中檢警2019年破獲「RAISE遊戲主題餐廳」賭博案，經查後，在3間分店發現各式牌桌，以及暗藏裏頭兌換現金的「幣店」，同時還查扣出賭資現金2百萬餘元。據了解，主嫌廖姓男子為躲避查緝，還開發手機APP製造出賭客間彼此以點數交易的假象。目前，檢方已將廖男及現場幹部、25名女荷官共46人依賭博罪起訴。

據起訴，32歲的廖男為經營賭博事業，找了劉、林2人一起出資在台中市東區設立「RAISE遊戲主題餐廳」作為賭博場所，接著又找來許姓男子擔任店長，陳、蔡2人擔任駐店「幣商」，吸引賭客上門，而為了躲避查緝，他們還開發手機APP「豆豆OK」，讓賭客在現場以現金比點數（1：100）玩遊戲，一旦想換回現金，隨時都可以到店內暗藏的「幣店」兌換，完整製造出賭客間彼此點數與現金兌換的假象。

▲▼刑事局中打與中市警方破獲主題餐廳掛羊頭賣狗肉的職業賭場。 。（圖／記者李忠憲攝）

▲檢警現場查獲帳冊、金融帳戶、點鈔機、會員兌換點數表等證物。（示意圖，與本案無關／記者徐愷昕翻攝） 

台中檢警獲民眾檢舉後，經追查，在2019年4月與6月間分別持搜索票入「文心店」、「大中店」及「馬蹄鐵店」，並於現場查獲「百家樂」、「德州撲克」、「三寶」等牌桌、賭資206萬餘元，及賭博用籌碼面額10億餘元，另還有帳冊、金融帳戶、點鈔機、會員兌換點數表等證物。

據了解，「RAISE遊戲主題餐廳」採取會員制，要成為會員才能入場，它以遊戲主題餐廳作掩護，實際是在經營賭博事業，店內主打帥哥美女荷官，吸引賭客上門，而每個賭桌下方都會設有最低下注點數（5千至5萬點不等）供賭客挑選。經分析，主要的廖、林、劉3名犯嫌光在2016年至2019年4月間，就獲利了高達1億1千多萬元！目前，查緝現場被逮補的百名賭客，均以不起訴處分，僅將涉案的廖男及現場幹部、25名女荷官共46人依賭博罪起訴。

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