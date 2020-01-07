李佳芬台中造勢大反撲！怒轟政治人物如果不讓人民幸福…「他要下地獄」

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

2020總統大選進入最後倒數，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬7日晚間前往台中，替黨籍立委候選人楊瓊瓔站台，李佳芬重砲痛批民進黨，直呼「政治人物如果不懂得讓老百姓過好日子，他、該、下、地、獄！」李佳芬高喊，不相信這世界沒有報應，「不管你多麼鴨霸，老百姓會給我們最公平的對待！」

▲李佳芬疾呼，「政治人物如果不懂得讓老百姓過好日子，他、該、下、地、獄！」（圖／記者鄧木卿攝，下同）

楊瓊瓔7日晚間在大雅舉辦造勢晚會，台中媽媽市長盧秀燕到場力挺楊瓊瓔前進立院，稱讚楊非常認真，「看得到、找得到，就算是3年多前落選後，她服務處的大門仍然每天打開，是最勤跑地方、全國最認真的民代！」前新北市長朱立倫也到場站台，「她就是腳踏實地、正派、為地方打拼的民代！過去4年，地方需要一個了解、爭取建設的人，現在機會來了，拜託大家，給瓊瓔一個機會當選，爭取更多經費預算！」

李佳芬晚間壓軸登台，全力替楊瓊瓔輔選之餘，也不忘替丈夫韓國瑜訴苦，「我這妻子的角色，從旁看他，這段時間雖然很辛苦，但他常說，絕對不能讓支持者失望，大家都擔心他越來越瘦，沒關係啦！我們夫妻也很好，不用煩惱，我煩惱的，是台灣的未來！」





「政治人物為百姓服務天經地義，哪有執政黨一上台，就要消滅在野黨？」李佳芬表示，曾有高雄人告訴他，如果不是韓國瑜來到高雄，他們還不知道高雄負債3300億、也還以為下過雨後地上出現5000個坑是再正常不過的事情。

李佳芬透露，前一陣子有新加坡商人來台灣進行經濟考察，看了高雄、台中、台北，還與經濟部官員座談，「我是轉述喔！那個新加坡商人告訴我，整個台灣哪裡都可以投資，就是高雄不要，因為那裡是個沒有希望的地方，只因為韓國瑜在哪裡！怎麼會有這麼奇怪的政府？」

「韓國瑜、張善政執政底下，不會有人貪汙的！」李佳芬表示，「政治人物如果不懂得讓百姓過好日子，那麼，他該下地獄！拜託，為了我們下一代，一定要展現台灣成熟的民主政治，人民重新做主，不管你民進黨有多麼鴨霸，老百姓都匯給我們最公平的對待！舉頭三尺有神明，我不相信這世界沒有報應！」

李佳芬說，自己與韓國瑜都是即將退休的人，照理來說不用出來選，「但今天走到這個地步，我們是絕對不會退讓的，一定要讓民進黨看到，人民作主是什麼樣的社會。拜託所有好朋友，一定推楊瓊瓔，再給國民黨一次機會，如果韓國瑜拿回執政黨，一定會給大家一個清新的國民黨！」

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