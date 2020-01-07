主動開口提「黑的王小姐」！李佳芬霸氣解密「國瑜關係」：何必做給外界看？

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜與夫人李佳芬分進合擊，李佳芬7日獨自前往台中扛下輔選重擔，並在競總與黨籍立委候選人李中同台。李佳芬主動提起「新莊王小姐」，直呼「各界都很擔心，要我趕快去跟韓國瑜同框，不然大家都以為我在生氣，但我們就不是這種人，夫妻相處就是夫妻最清楚，何必要做給外界看？」

▲李佳芬批評「民進黨一直黑，不知到底在黑什麼？」（圖／記者鄧木卿攝）

李佳芬表示，從這場選舉開跑以來，各界朋友都很擔心她與韓國瑜，「民進黨一直黑，不知到底在黑什麼，每天總要找一兩件事情來黑，當然各位朋友最擔心的，就是黑的王小姐吧！很多人要我趕快去跟韓國瑜同框，不然大家都以為我在生氣，但我們就不是這種人，夫妻相處就是夫妻最清楚，何必要做給外界看？你們想怎麼黑，你開心就好，我無所謂！」

李佳芬說，韓國瑜當選高雄市長後，每天都在告訴她高雄各區該怎麼做，要她勤走偏鄉地區，「我跑下來發現，高雄需要幫助的人非常多，全台灣需要幫助的人比我想像更多，台灣過去幾十年前，經濟是最引以為傲的，海外僑報也覺得中華民國一級棒，曾幾何時，為什麼發現國家坑坑疤疤？」

「最簡單的例子，台中！」李佳芬坦言，曾經台中市她心中最夢幻的城市，大家都說台中很棒，颱風很少來、人文素養很棒、都市規劃很棒，「以前一直有個想法，希望有天能住在台中，我最近也時常來，真的覺得台中這麼好的人文環境，為什麼空汙會變這樣？不只是台中，還有彰化、南投、雲林也是，大家一起籠罩在這麼髒的空汙裡！」

李佳芬指出，民進黨批評台中火力發電廠內的10座機組是國民黨建的，「但你知道這10座機組是要怎麼運用嗎？是要輪流用的，沒有人要你10座火力全開！曾有在發電廠工作的朋友告訴我，機組是火力全開，一年12個月份的媒，8個月就全部燒完，這樣怎麼會沒有空汙，簡直拿所有民眾健康開玩笑！」

「老百姓的身心健康，是政府最重要的工作！」李佳芬痛批，「但是民進黨，大家看看，怎麼會這樣，到底發生什麼事，台灣怎麼會變這樣？台中這麼美麗的城市，蒙上一層砂，而且是黑砂，沒人看得清真正的面貌，這樣下去台中真的會毀掉！這種空汙下去不得了，政府不願改變、面對問題，還告訴我們沒關係，要我們再等10年、15年後，開什麼玩笑？」

李佳芬呼籲，選戰倒數最後4天，「我知道還有得黑，什麼奇奇怪怪的黑法都有，你就盡量做吧，開心就好，但我覺得，心正對我們最重要，我們心裡正，沒有私慾，為什麼我們夫妻倆到現在都打不倒？很簡單，因為這場選戰過程中，我們從來沒想到這個權力、我們要什麼私慾，我們只希望台灣能夠更好，所以各位朋友，1.11做自己的主人，用手中這張選票，給民進黨最好的教訓！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼李佳芬在台中競總與李中、熱情的支持者合影。（圖／記者鄧木卿攝）