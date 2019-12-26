侵權用「功夫LOGO」15年！李小龍女兒告真功夫餐飲　索賠9.1億元

▲李小龍女兒告真功夫餐飲。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導



中國連鎖餐廳「真功夫餐飲」使用酷似李小龍的形象圖案當作商標長達15年，被李小龍女兒李香凝擔任法人代表的李小龍有限責任公司（Bruce Lee Enterprises）起訴，25日已經訴至上海二中院，李香凝向真功夫索賠2.1億元人民幣（約台幣9.17億）。

「新浪財經」報導，此案目前訴至上海二中院，李香凝方面除了向真功夫賠償2.1億元外，還要求維權合理開支8.8萬元，並要求真功夫立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關等。真功夫方面則回應，已獲知此新聞，正與公司法務部溝通，隨後將發出聲明。

這並非李香凝與真功夫第一次交手，公開資料顯示，真功夫從2004年就開始用這個品牌形象，而到了2016年，該發佈了全新的品牌形象和品牌Logo，字體和圖案都更趨向中國風，但扔明顯刊出一名男子擺出功夫姿勢的樣子。

李香凝的維權之路也已經持續了很多年，她從2010年開始就在美國陸續將父親的影片及商標所有權購買回來，並計畫把這些資源重新進行整合，讓「李小龍」成為全球品牌，之後也前往中國開啟維權之路。而在中國，因為功夫形象的品牌效益，已經有許多公司用「李小龍」、「小龍功夫」商標註冊。