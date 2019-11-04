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未來李小龍在台中！　小二生吳宗修獲158面金牌獲金氏紀錄

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記者鄧木卿／台中報導

台中市大墩國小2年級學生吳宗修5歲起開始習武，現在才7歲10個月，就在各項武術比賽中榮獲共158面金牌，日前更取得最小年紀、最多金牌數的金氏紀錄認證，運動局長李昱叡4日代表市長盧秀燕表揚吳宗修，吳說，李小龍是他偶像，希望自己比李小龍更強，未來成為武術教練。

▲小2生吳宗修已奪得158面金牌，獲得金氏世界紀錄認證。（圖／台中市政府提供）

▲吳宗修小小年紀，已奪得158面金牌，架勢十足。（圖／台中市政府提供，下同）

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▲小2生吳宗修已奪得158面金牌，獲得金氏世界紀錄認證。（圖／台中市政府提供）

▲運動局長李昱叡（左2）代表市長盧秀燕表揚吳宗修。

「我以他為榮！」吳宗修父親吳晉杰說，宗修個性好動，甚至被醫生診斷為躁動症，由於看到宗修對運動的熱情，因此先讓他接觸幼兒跆拳道開始，後來發現能有效平抑躁動，於是陪著宗修一起投入武術練習，參與國內外大小比賽，日前他將宗修的所有金牌組成「宗修行道 文武合一 內外兼修」12字，為宗修留下人生記錄與滿滿期許。

▲小2生吳宗修已奪得158面金牌，獲得金氏世界紀錄認證。（圖／台中市政府提供）

▲吳宗修獲金氏世界紀錄認證。

吳宗修說，在還沒學習武術前，他只知道自己喜歡運動，但不知道「怎麼動」，如今他知道自己的強項，學習武術很開心，他視李小龍為偶像，希望自己比李小龍更強，未來成為武術教練。

李昱叡表示，吳宗修從5歲多開始習武，6歲3個月即取得人生第1面金牌，接著開始參加國內外大小比賽，迄今已奪得包括2019年美國紐約國際武術錦標賽初、中級各12項金牌、2019年香港國際武術比賽24面金牌、2018年孫逸仙盃全球武術大賽6項金牌等158面金牌。

李指出，吳宗修小小年紀就榮獲158面獎牌，並且獲金氏世界紀錄認證，市府與有榮焉，期許吳宗修不斷突破自我、創造佳績，未來將持續透過運動育才、攬才、留才及養才，讓台中之光成為台灣甚至世界之光。

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