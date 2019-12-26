政見會全文／辣台妹再撿槍嗆爆韓國瑜！蔡英文經濟、能源、司改政見完整看





▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場總統政見發表會25日落幕，由爭取連任的總統蔡英文，與國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜分別提出各自政見。蔡英文在第二場政見會再度「撿到槍」，火力全開反擊對手韓國瑜的種種指控。不過，小英政見會不是只有罵人，她也細數執政政績以及未來施政方向，內容涵蓋經濟、能源、司改等三大面向。

總統候選人蔡英文第二場電視政見發表會第一輪申論全文

主持人、監察人、親民黨的候選人宋先生、國民黨的候選人韓先生，電視機前面的觀眾朋友，看網路直播的朋友們，全體國人同胞，大家午安，大家好。

在今天的第一輪的政見會，我想談一下台灣的經濟。上個星期的政見會上，韓市長曾經提到世界忘記台灣，我有提醒他說，事實上是他自己忘記了世界。

世界不可能忘記台灣，也不會忘記台灣，因為台灣確實是很重要的國家。我們是全球第二十一大經濟體，也是第十八大的貿易國家，國際半導體供應鏈也是以我們為核心基地。國際經濟論壇曾經肯定我們是「四大創新王國」之一，總體經濟穩定度是世界第一名。

台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把他當作是一個大海。

韓市長曾經批評台灣經濟不好，但對於統計數據的解讀，卻是令人覺得不解，甚至於覺得不知其所以。

比如您提到三十歲以下的人，可以支配的所得，比二十年前差，可是，可支配所得最低的時候，就是過去國民黨執政的八年的時間。這幾年因為經濟好轉，加上加薪減稅、各項輔助措施，三十歲以下的可支配所得，已經逐漸上升。

從另一個標準來看，實質總薪資在我們執政期間，成長的幅度，遠遠超過前一個政府執政的八年。即使加上通貨膨脹的因素，仍然超過20年前的水準。

韓市長也提到今年前三季，上市公司收益衰退，這也是一個錯誤解讀。今年前三季，上市公司的稅前淨利是1.4兆元，是歷史上第三高，歷史上第一高在前年，歷史上第二高在去年，歷史上前三高都是在我的總統任內。

歷史上的第一高，在前年，歷史上的第二高，在去年，歷史上的前三高，都是在我的總統任內。

韓市長也說到，今年十月連續十二個月出口負成長景氣黃藍燈，但是在美中貿易戰的影響之下，全世界所有的國家受的影響，我們挺住壓力，在四小龍之中表現最好。更何況十一月的出口，已經是正成長3.3％，我們的出口表現相對抗跌，再加上台商、外商看好台灣持續加碼投資台灣，第三季經濟成長率已經達到2.99％，比韓國、新加坡、歐盟、美國、日本都要好，這充分的展現出來，我們台灣經濟的韌性。

韓市長對經濟比較沒有涉獵，因此很倚重你的國政顧問團，不過您的顧問團卻是當年的633團隊，2016年他們把政府交給我的時候，是經濟連三季負成長，全年保一都有問題。那麼我接手到現在連續十四季的正成長，未來還會繼續的成長，我們從四小龍的最後一名，到現在是第一名了。

那麼韓市長還是沿用舊的團隊舊的模式，我實在不知道說，台灣人民要如何來發大財。我們再來談談區域經濟整合，韓市長有提到RCEP和CPTPP的事情，我要特別說，中國不斷的阻撓我們參加國際社會，這一點，我想韓市長也都很清楚，就算接受了所謂的九二共識，中國也不會住手，所以就這件事情我們不要太天真以對。

至於我們尋求CPTPP的努力，我們從來沒有停止過，相信以台灣經濟自由化的程度。我們是有機會參加CPTPP第二輪的談判，韓市長不斷的說，沒有參與這些區域經濟整合，所以就沒有辦法享受關稅的優惠，因此沒有未來。我要告訴韓市長，這件事是錯得，最臺灣出口獨立的是資通訊產品，這是因爲我們是WTO的會員，也簽署了ITA資訊科技協定，所以相關的資通訊產品都免關稅。

因此我們對RCEP國家出口有七成以上免關稅，CPTPP國家有八成以上也是免關稅。作為一個總統候選人，應該要有這樣的基本認知。再加上我們仍然和幾個國家有FTA，因此我們出口總值六成是免關稅的。

因為政治因素，我們一時沒辦法加入區域的經濟整合，簽署FTA，當然是一種遺憾。但這不是世界末日，全力突圍才是關鍵。在美中貿易的衝突當中，台灣的表現，比簽了許多FTA的國家，其實我們表現還更好，可以看出台灣經濟的韌性。你居然把台灣和北韓相比，真是一個非常錯誤的類比。

各位，台灣經濟的韌性，不是因為運氣好，而是因為這幾年，政府在變動的局勢中，抓住了對的方向。為了讓台灣的經濟走向世界，未來我們還要做很多努力。

首先，我們要持續強化台灣和其他國家的經貿關係連結。我們和新南向國家中最大經濟體：印度和越南，最近都簽署新版投資保障協定（BIA）。未來，我們會和更多的國家簽署類似的協定。最近美國眾議院有高達161位眾議員，致函美國貿易代表，呼籲啟動台美雙邊貿易協定（BTA）談判，我們將持續努力，希望在不久的將來，可以啟動台美雙邊貿易談判。

我們對新南向國家，要建立新的供應鏈的關係。台商投資當地，開始生產，也必然會向台灣進口零組件，也會帶動台灣出口的成長。

在經濟發展方面，我們在2016年所啟動的經濟發展新模式，我們要推出2.0版；我們也規劃了一個落實，六個目標。

一個落實是，我們會全力落實這一波投資潮，所帶來的兆元投資，這些投資將帶來強勁的成長動能。投資台灣三大方案，以及境外資金回來，明年預計總投資會破兆。再加上半導體大廠擴建，AIoT、AI及5G等建設，還有綠能、前瞻、都更，還有金融業升級等計畫，預計會帶來高達六兆的投資。未來，台灣絕對是投資大爆發，也將會有強勁的成長動能。

我們對未來經濟發展的六個目標，第一，我們要強化AIoT、AI跟5G的應用，將台灣打造成為「亞洲高階製造及研發中心」。

第二，我們要全力發展綠能產業，讓台灣成為亞洲綠能產業的領頭羊，也讓台灣成為「綠色供應鏈」最重要的核心。

第三，我們會適度放寬金融法規，開放更多的財富投資的商品，引來更多的金融人才，吸引更多資金到台灣，把台灣發展成為「亞洲金融資金調度及高階資產管理中心」。

第四，未來，我們會成立「國家融資保證」的機制，解決融資及財務的困難，順利完成重大的投資計畫。

第五，我們對未來產業所最需要的人才，會用更好的制度，吸引更多國內外優秀人才，集結在台灣。

第六，不僅促進經濟發展，更要進一步落實分配正義，讓經濟發展的果實，全民都可以一起共享。除了加薪減稅，強化長照幼托，我們還要透過更多元的社會照顧，來減輕生活負擔。

我們有信心，我們所做的規劃與落實，會鞏固未來20年的經濟發展，這就是台灣的未來。我們也期待，我們的選民可以給我們的努力給予肯定與鼓勵，在1月11日投票給「英德配」，謝謝！

總統候選人蔡英文第二場電視政見發表會第二輪申論全文



謝謝主持人，剛才仔細聆聽韓國瑜市長的說法，其實跟上一次政見會他講的都差不多一樣，我以為今天他會實實在在地說他的政策，結果沒有，還是在講上一次講的很多捕風捉影的事情。

我上次要謝謝他肯定我是單純善良，除了單純善良之外，我想還要再說，我其實是滿能幹的，而且很會做事。把2016年經濟的頹勢，能夠翻轉到今天，我們變成四小龍第一名，我剛才講的，不就是告訴你說，這整個翻轉的過程嗎？

那你說2016年的「苦」，那確實是因為國民黨執政末期的事，2017年的「忙」是因為國際情勢的轉變，我們也在進行很多的改革，2018年的「翻」是因為我們開始翻轉整個情勢，2019年的「亂」，就是一個背棄了承諾的市長跑出來選，而且他的言論引起社會很多的爭論。

今天除了是聖誕節，也是行憲紀念日，也是韓市長就職一週年，但上禮拜，有數十萬人上街頭要罷免市長，這創下台灣有史以來的紀錄，韓市長說過，不要在乎冷冰冰的民調，要在乎熱呼呼的民心，這數十萬人上街頭，難道不就是熱呼呼的民心嗎？

接下來我想要回應宋主席剛才談的《反滲透法》這件事。近來，台灣社會普遍對於中國全面滲透台灣存在著一種恐懼感，希望政府拿出具體作為，但政府要作為，必須要有法律依據。反滲透法已經在立法院討論過一段時期，而這樣的立法，很多民主國家也都在做。

去年的六月，澳洲通過了「反外國干預法案」，英國政府也在上個禮拜，宣布要修改「間諜法」。許多民主國家，都在立法防堵中國越來越多的滲透，和對內政的干預。

台灣比這些國家，更直接面對中國的各種威脅跟滲透，但國內卻有一些人，把阻止我們建構民主防護網的機制，把它視為是一種挑釁，把它視為是一種戒嚴，我覺得這都是非常負面、不可取的看法。

我想如果把《反滲透法》說成挑釁、戒嚴的話，北京會很欣慰；但國際社會一定覺得，這是不可思議的事情。

政黨國內競爭很正常，但對外時，大家應該有一致的國家認同。如果要反對《反滲透法》也可以，就請指出這草案中，哪一個滲透行為，是你覺得不需要禁止、不需要處罰的？請具體說明，真的不要只有空洞的形容詞。

與其爭論要不要有《反滲透法》，倒不如就具體內容，在立法院審議的過程中大家好好討論，不需要口水，不需要扣帽子。我相信在立法院，只要大家坐下來好好談，立法院是有足夠時間、空間給大家充分討論。

接下來，我要利用第二輪的發言，來談一下我的能源政策。

韓市長曾批評我的能源政策，是「用肺發電」，他還跟馬前總統一起開記者會，不僅表示要重啟核四，還說政府蓋風電場要花兩兆，電價要上漲五成，我要鄭重地告訴大家，這些都是謠言。

政府發展風力發電，不是花2兆蓋電廠，而是帶動民間上兆投資，到2025年，帶動1.2兆國內產值，2萬個就業機會。如果政府不買風電，難道要買更貴的核電，買更多的火力發電嗎？而綠能的成本會越來越便宜，不會有2兆的問題，也不會造成電價大幅上漲，更別說漲五成。

最近也有些報導在誤導大家，以為歐盟要把核能納入綠能，其實歐盟理事會已經澄清，他們只是尊重各國對應能源配比的決定，像是德國也重新宣示非核家園的立場。

馬前總統曾宣示，要在2015年完成國內第一座離岸風場，結果他跳票了。以至於台灣的電力結構，繼續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

我做總統後，全力推動綠能的發展。不管是太陽光電，或是離岸風電，這三年多來都已經打下重要的基礎，陸續地展現出成績。

太陽光電的裝置量，已經是馬政府時期的將近三倍。第一座離岸風電的示範風場，也已經完工開始商轉。

國際上最熱門的綠能產業以及外資，都來台灣投資，甚至把台灣當作亞洲綠能發展的樞紐。

更重要的是，國內的綠能產業，也開始站穩腳步，要在將來有更大的綠能需求當中去擴展我們在國際上的市場。

我要提醒我的對手，特別是韓市長，現在有越來越多國際大品牌公司，都開始要求，他們的供應鏈，要用更多綠電。

為什麼Google要在台南投資260億、設置第二個資料中心？關鍵的原因就是因為台灣供電穩定，而在綠電供應的條件上，我們勝過其他的競爭的國家。

這些國際品牌要的綠電，並不包括核電。換句話說，如果綠電供應不夠，他們就不會選擇台灣，台灣就沒有國際競爭力。

我原先以為，隨著國際局勢的變化，國民黨會有所反省。沒想到，韓市長和他的團隊，繼續用落伍的觀念在批評綠能。我看過韓市長的2035計畫，他甚至要到2025年後，才要全力衝刺綠能。

我幫韓市長算過，照你的2035計畫，你的核能至少要占比百分之二十五。要達到這個目標，不只是要核四，還需核五，甚至還要有核六，等於台灣同時有三個全速運轉的核電廠，產生的核廢料多驚人、風險有多大，你要不要問一下新北市民的意見呢?

核四廠位在人口密集的北部都會區，一旦發生事故，後果不堪設想。

我們的能源政策不是「用肺發電」；如果重啟核四，繼續在台灣使用核電，才是「用命發電」。

韓市長的競選主任委員朱立倫曾說過，「核四根本不應該存在。核廢料的處理一直是新北市的痛，若這個問題無法處理，憑什麼使用核能？」這段話我完全同意。

我想請問韓市長，在主張重啟核四的同時，核廢料的問題有解了嗎？

我想告訴大家，現在核能占發電的比例並不大，大概只占10%左右，並不是這麼難以取代。

從國民黨執政時期的缺電，到現在的不缺電，再到有能力進行能源轉型，蔡英文做到了。

下一個階段，我們會繼續推動能源轉型。預計到2025年，綠能發展會帶來上兆元商機，創造超過三萬個工作的機會。台灣將會趕上「綠色供應鏈」的熱潮，成為亞洲綠能發展的典範。

至於空汙，我要告訴韓市長，因為國民黨長期錯誤且怠惰的能源政策，才會讓空污問題遲遲無法改善，現在國民黨卻把帳算在民進黨身上，這非常不公平。

2016年我一上任，就提出新的空污防制計畫。在這三年半的努力下，我們針對國營事業、工業鍋爐、交通工具的改善、減排，投入大量補助。

我知道我們還可以做得更好，我們也會做得更好，但是請國民黨不要忘記，空污最嚴重的時候，就是在國民黨執政的時候。我們可以接受檢驗，不過我要提醒國民黨，批評之前，先想想自己以前的表現。

韓市長很愛拿火力發電的空污，來質疑我們。不過，請不要忘記，中火的10部發電機組，全部是國民黨，決定要蓋的。

中火燃煤量最大是2014和2015年，一年都在1800萬噸左右。你的副手跟國政顧問團成員，分別是當時的行政院副院長，以及經濟部長和環保署長。我們會持續來進行空污的管控，讓空污不再是台灣的負擔。

總統候選人蔡英文第二場電視政見發表會第三輪申論全文

謝謝主持人，剛剛聆聽韓國瑜市長、宋楚瑜主席的發言之後，我基本上認為，剛剛韓國瑜所講的事情，其實對現實政府的政策運作，並不是有完整的瞭解。

很多的事情事實上都已經在做，也已經在處理，有些數字確實與現實差太遠。他這些說法，其實在以前也說過，社會也給他很多指教，可是好像都沒有反應在他今天所發表的政見中。

其次，我要謝謝宋楚瑜主席，在過去兩次擔任我的總統特使，參加APEC會議。這是一個民主國家的典範，我們三次共同競逐總統的情況下，為了台灣的利益，還可以一起合作，我相信這樣的精神，我們會持續下去。

至於在今天政見發表會的第三輪，我想談一下司法議題和司法改革。

韓國瑜市長和國民黨，最近攻擊民進黨干預司法，也舉了很多例子。我看了這些指控，有些是捕風捉影，根本是沒有根據的指控，有些是國民黨刻意把個案政治化。

關於最近監察委員調查司法案件的議題，其實長期以來，監察院和司法院一直都有存在這樣的爭議，不論是誰執政，或監察委員是誰提名，都有這樣問題的存在。法官獨立行使審判權，監察委員獨立行使調查權、監察權，都是憲法的保障和規範的事項。

我認為，兩院之間應該聽取社會意見，謹慎地去處理這個爭議，彼此協調，如何去畫出一條線，讓法官和監察委員，都能獨立地行使各自的憲法職權。這才是我們在民主社會、憲政體制應該要走的路，這件事情我們不需要政治化。

但是在今天，我要講一個真實的案例，就是黃世銘案。一個領導特偵組的檢察總長，由特偵組的另一位檢察官開車，帶著監聽譯文，進入總統官邸，向馬總統報告偵查中的案件。

然後總統再將這些內容，洩漏給行政院長，並且藉由司法個案的內容，發動對國會議長的鬥爭。

這個案子的劇情，很多人印象深刻，真的讓人怵目驚心。社會因為這個案子也才知道，原來特偵組不但監聽國會，甚至還監聽自己的檢察官同仁，這目的只有一個，就是要把王金平院長拉下來。什麼叫東廠？這就是東廠。

這個案子到最後，就是馬總統提名的檢察總長黃世銘，在任期結束之前辭職下台，後來被法院判刑一年三個月，這是多麼嚴重的事情。所以真正會干預司法的是國民黨，黃世銘案就是鐵證，而且這是法院認證的。

檢察總長領導特偵組，而特偵組被國民黨當成政爭的工具，這就是為什麼，後來特偵組被廢掉了。

而韓市長居然還說，他上任後要重新成立特偵組，還說這是檢調的建議，真是讓人無法相信。

每一個檢察官，本來就有偵查犯罪的職責，難道除了特偵組的少數人之外，其他的檢察官都沒有在做事嗎？都不查弊案了嗎？當然都不是。這種說法，是污辱全國認真的檢察官。

韓市長不斷指控蔡政府貪污，但說了半天，一個實際的案例都沒有，全是憑空猜測，甚至把慶富案都算進來。我要提醒，慶富案是馬政府時代的事，蔡政府是在善後，不是嗎？

真的要講貪污，大家更記得國民黨執政的官員，前行政院秘書長林益世，前南投縣縣長李朝卿，前新北市副市長許志堅，還有前營建署長葉世文。

韓市長，你還有一位政壇大哥，當初把你引進北農當總經理，後來因為焚化爐弊案收賄三千萬，被判刑八年，現在正在服刑。我記得上次政見會，韓市長說將來如果貪污，就把你關起來不要假釋，一天只吃一頓飯。韓市長這番話，要不要去講給你的政壇大哥聽？

我認為一個總統，要讓司法公正，就要從自己做起。我任內也提名了現任的檢察總長，但是我只有在提名之前，請他來見面，確認他是合適的人選。

從提名他、到國會通過之後，我從來沒有找他來見面，他也沒有來找過我。我們沒有私下見面，更不要說總統介入個案了。

一個總統，談司法改革，也不是用韓市長這種「斬雞頭發誓」的方式。這只是證明你把司法議題，當作選舉的工具而已。總統更應該從制度面，來改善司法的功能與公信力。

這三年來，我在司法改革工作上，投入了很大的心力。我知道人民對司法改革的期待很高，也因為期待高，所以標準也很高，一定有不滿的聲音。

但司法制度的問題是長期累積而來，不是一朝一夕可以改變，所以司改不是把它打掉重練，而是全面調理它的體質。

這是一項龐大的工程，需要總統來領導，展現決心，才能促成各界的參與，及政府部門的合作。於是我們召開的「司法改革國是會議」，依照這個會議的共識，我們積極推動立法，和制度的改革。光是在立法院通過的法律，就多達51項。我們也每半年，向社會提出一次進度報告。

司改沒有特效藥，我們就是要紮紮實實地去做基本工，一步一腳印，去改善司法的體質。

我們具體的成果有什麼？首先，我們強化了對被害者和弱勢民眾的保護。我們讓被害人可以參與訴訟，讓他們的聲音在審判中被聽到。我們也要求各級法院，設立勞動專業法庭，減少勞工的訴訟障礙。

第二，對不適任司法人員，我們建立了更有效的監督淘汰機制，這是很多民眾非常在意的事情。透過好幾項法律的修正，未來法官、檢察官的評鑑，會有更多外部公正人士的參與。

第三，我們建立了毋枉毋縱的司法制度。我們強化了冤錯假案的再審機會，也強化了犯罪者的防逃機制。我們更透過修改相關制度，加強落實偵查不公開的原則。

第四，我們建立專業可信的審判制度。新建立的大法庭制度，將會統一見解，減少審判標準不一的爭議，這是在過去引起很多政治爭議的事情，這將是有效提高司法的公信力。

這些司法改革成果，每一步踏出都很辛苦，我知道還不夠，人民希望我們做更多。我未來四年的最大重點，就是「國民參與刑事審判法」，也就是「國民法官」，讓公民可以參與司法的審判。

這項草案已經送去立法院，可惜在這一屆國會沒有辦法來得及通過，未來四年，讓人民參與審判的機制上路，讓司法審判更加公開透明，不會偏離社會的情感。

這是一個更大工程，我們必須投入更多的人力，也要推動社會法治教育。不僅審判過程要有人民的參與，全民的司法素養也會提升。台灣的司法會脫胎換骨，也會回歸變成是人民的司法。

在這裡，我要再重新講一遍，很多韓國瑜市長的指控，確實是捕風捉影、沒有根據，我們也在很多不同的情況下都解釋了。但是在這一段時間、這兩次政見會，我發現，韓市長只是忙著講他自己的，別人說的、別人講的、別人澄清的，沒有影響他的看法，我不曉得這是故意的呢？還是不是故意的。但是一個領導人如果不能反省的話，這將是一個最致命的錯誤。

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