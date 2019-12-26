韓國瑜曝「倫敦眼參與設計愛情摩天輪」遭打臉？　高市府「3發新聞稿」澄清

▲韓國瑜上博恩夜夜秀透露，愛情摩天輪有7個國家競標。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜接受《博恩夜夜秀》專訪，接受主持人博恩麻辣提問。訪談中韓國瑜談到「愛情摩天輪」的想法，表示目前已經有7個國家競標，甚至透露英國「倫敦眼」團隊也有參與其中。對此有媒體致電倫敦眼團隊查證遭否認。高雄市府隨即也在25日連發三次新聞稿，強調倫敦眼總工程師確實有參與。

韓國瑜在《博恩夜夜秀》上表示，如果要蓋迪士尼一年要有一億的觀光客，「我們擔心沒辦法滿足，但愛情摩天輪百分之百可以，目前有七個國家，包括「英國倫敦眼團隊」、加拿大、日本都有遞圖來競標，愛情摩天輪比較有信心，還有看到圖片摩天倫有穿心的好漂亮，如果建設成功，高雄愛情產業會有蓬勃的發展。

▲加拿大團隊提案「鑽石無軸摩天輪」。（圖／高市府經發局提供）

對此有媒體實際致電到「倫敦眼團隊」求證，得到答案是沒有。不過高雄市府新聞局、經發局25日晚間共發三次新聞稿駁斥，根據《聯合報》報導，市府表示早在日前記者會所公布的設計圖，其中加拿大團隊中的荷蘭籍參與者即是世界知名摩天輪倫敦眼的「總工程師」，強調從沒說過「提案廠商就是設計倫敦眼摩天輪的建築事務所」。