王浩宇爆120萬收編派系　林富男怒斥「像瘋狗亂咬」不道歉就提告

▲桃園市議員王浩宇爆料林富男拿120萬收編派系。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者楊亞璇／台北報導

綠黨議員王浩宇25日公佈錄音檔爆料，民眾黨主席柯文哲派中央委員林富男，也是南部的負責人去拜訪前林園鄉長黃兆呈，開價120萬要買他加入民眾黨，但黃兆呈覺得很不被尊重，最後拒絕。對此，林富男下午受訪回應，當時是在談要如何補助他，痛批王浩宇像瘋狗一樣亂咬，要求24小時以內道歉，否則提告。

林富男說明，四個多月前，黃兆呈來他辦公室至少四次，他自己從來沒有去辦公室或黃兆呈家，或約其他地方見面，至於120萬，是當時民眾黨沒錢，都是小額募款，累積起來還達不到1000萬的時候，就在討論給人家的協助，當時說登記費20萬幫他出，競選費100萬，但其實現在也沒錢，因此調降到每位候選人給50萬，從來沒有說要用120萬找地方派系跟公廟大老加入民眾黨。

林富男痛批，「王浩宇你要特別小心，你講話都不實在，你所拿的資料也完全不是事實，錄音檔只是一部分，是在談未來提名他要如何補助他，並不是要拿120萬請他加入民眾黨，王浩宇你小心，我現你24小時以內正式的像本人與民眾黨提出道歉，否則明天下午三點高雄地方法院檢察署，我在那裡按鈴申告你」。

林富男說，他自己是民眾黨高屏澎東總指揮，他想要爭取加入民眾黨，目的是要選區域立法委員，因此找他四次，都是談爭取民眾黨立法委員，但是他並沒有答應黃加入，黃現在是不是黨員也不知道，對方要爭取提名，他就報以熱烈的歡迎。

林富男表示，至於到了中央提名委員會審核，他是不是有什麼瑕疵或什麼法院問題，他並不知道，總之沒有提名，但是怎麼會跑出120萬，這是錯誤資訊。他痛批，王浩宇，你身為民意代表，講話不實在，「拿了資料像瘋狗一樣亂咬 」。

林富男也不滿抱怨，這只是朋友之間談話，就開啟錄音機偷偷錄音，不知道他為什麼錄音，這種朋友不可交，甚至該選他當民意代表嗎？

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