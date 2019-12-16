王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

▲秦詩雁拿出蔡英文總統對父親的褒揚令，要求王浩宇道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

日前綠黨王浩宇於電視辯論會上，引用新華社的新聞，來攻訐宋楚瑜贊成一國兩制協商，並再度操作已故親民黨前秘書長秦金生赴陸參加閱兵的假新聞。對此秦的女兒秦詩雁表示深感悲痛與憤怒，為何一個總是反共、反中的王浩宇會去相信新華社的新聞，還如此替中共官媒大肆宣傳？平時要人民不相信中共官媒的報導，但為了政治操作、為了扮演好側翼的角色，這時候卻又選擇相信了？那為何不去相信中共官媒說新疆、西藏都過著幸福快樂的日子？不去相信說香港的抗爭者都是暴民呢？

秦詩雁說，宋楚瑜主席早已公開澄清，說他並沒有說過要支持一國兩制，但王浩宇卻硬是要扣上這頂帽子，那到底是誰在推銷一國兩制？更惡質可恨的是，王浩宇竟然可以為了選舉利益，把已故的父親秦金生給拖出來「政治鞭屍」！實在是駭人聽聞、毫無下限！秦詩雁沉痛表示，自己選舉都沒有拿父親來大作文章，而這些政客卻拿父親來獲取政治利益，實在泯滅人性！更何況，當時親民黨早已公開說明，並沒有站上閱兵台參觀閱兵，當年父親秦金生也對家人明確表示，他並沒有站上閱兵台去參觀閱兵！為何王浩宇還要拿一個小區塊場景的照片出來胡亂栽贓指控？這是不是在製造假新聞呢？

▲秦詩雁拿出蔡英文總統對父親的褒揚令，要求王浩宇道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

秦詩雁嚴正要求，王浩宇要為自己的不實指控向已故的父親秦金生正式道歉。她認為，自己的選舉是自己的事，各種批評她一概接受，但是身為子女，當然應該挺身而出，為已故的父親捍衛清譽！

秦詩雁痛批，政治應該是人性的關懷，但王浩宇為了選舉，將已經過世無法再反駁的人，再拿出來說嘴、鞭屍，想藉此獲取自己政黨最大的利益，難道這就是台灣價值？王浩宇這種從頭到尾拿不出福國利民政策，只會操作恐懼嚇唬台灣人的政客，才應該被下架！

秦詩雁最後表示，「父親生前為人和善，從不與人交惡、口出惡言，但為何他過世之後，卻還要為台灣紛擾政治讓政客消費！？父親辭世時，蔡英文總統還頒發褒揚令給他！王浩宇這般惡毒的言論，何對得起國家忠良？請王浩宇對我父親秦金生正式道歉，還我父親一個公道！也希望能讓台灣政治找回人性，回歸服務人民的初衷！」