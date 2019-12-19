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北京限狗令延燒台灣選舉！時力「正妹獸醫」正面交鋒綠黨王浩宇

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▲▼北京通州警方發佈限狗令。（圖／翻攝自微博）

▲大陸歌手朴樹微博發文，北京通州突然發佈限狗令。（圖／翻攝自微博）

政治中心／綜合報導

北京市通州區日前頒布了最新的「限狗令」，網傳北京市寵物醫院爆發安樂死潮。這則「限狗令」延燒到台灣，引發綠黨、時代力量兩黨交鋒。時代力量「正妹獸醫」關心羚認為，中國可查到的犬隻數量已來到5000多萬，不負責任的人造成的問題已影響到整個國家，「這不就是在台灣，大家面對的放養、棄養、私人繁殖等問題嗎？」

綠黨日前在臉書稱，北京市各區頒布最新「養犬管理規定」，導致「飼主需自行撲殺」愛犬。貼文進一步描述，「由於城管上門查訪、抄狗的頻率越來越高，許多飼主為避免愛犬被查獲直接遭棍棒打死，哭著帶著愛犬到寵物醫院安樂死，各大寵物醫院因此爆發『安樂死潮』；微博上更有飼主因為無法負擔寵物安樂死費用，只能自己悶死或打死愛犬，但民眾敢怒卻不敢言。」

▲▼綠黨、時代力量就北京限狗令正面交鋒。（圖／翻攝自臉書）

▲時代力量不分區立委參選人關心羚認為，禁狗令值得反思。（圖／翻攝自臉書）

對此時代力量不分區立委參選人關心羚認為，禁狗令值得反思，因為源頭是「飼主責任」及「源頭管理」，「這也是台灣正在面對的事。」她說，「當中國已紮實的發現，可查到的犬隻數量已來到5000多萬時，不負責任的人造成的問題，已嚴重影響到整個國家，這不就是在台灣，大家面對的放養、棄養、私人繁殖等問題嗎？」

她呼籲，「理性思考，莫被情緒煽動，反思自己，保護動物不是用口號跟情緒就能解決問題的。」

▲▼綠黨、時代力量就北京限狗令正面交鋒。（圖／翻攝自臉書）

▲綠黨議員王浩宇在臉書怒嗆。（圖／翻攝自臉書）

對此，綠黨議員王浩宇在臉書狂批，「時力幫中共合理化行為是哪招？」，「源頭管理、飼主責任，我想大家都會認同，但中共這種限制三天內自行處理犬隻，被抓到就棍棒打死的做法，你能認同嗎？」

據悉，北京通州日前發通知，要求居民一律不得飼養大型犬（身高超過35公分），限3日內自行處置，未處理著將開罰。此規定一經公佈，網傳北京市寵物醫院爆發安樂死潮。

不過，《ETtoday新聞雲》記者查詢通知原文發現，該「限狗令」只是明確寫明「限3天內自行處置」，並沒有寫明需要飼主送愛犬安樂死或者「抓到就棍棒打死」。記者也在網路搜索相關關鍵詞發現，並沒有通州的飼主發文表示，因為近日的規定導致狗狗大批量去寵物醫院安樂死。

北京通州警方隨後也強調，上述《文明養犬告知書》中所規定的3天時間，是用於將犬從重點管理區轉移到非重點區域進行安置，並非要求飼主對犬進行「安樂死」。

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