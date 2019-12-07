學姐怒了！黃瀞瑩嗆王浩宇：其他市的議員　不要一天到晚管別人

記者楊亞璇／新北報導

綠黨桃園市議員王浩宇怒批「學姐比王淺秋扯1000倍」，因為拖過6日才辭職，民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如至少可以領到超過20萬的年終獎金，黃瀞瑩也有10幾萬元。對此，黃瀞瑩7日受訪時罕見說重話，怒轟「其他市的議員，如果對自己的市政有了解的話，就不要一天到晚管其他的人」。

王浩宇怒批，如果是之前有加班補休就算了，學姐已經把自己的補修跟年假請完了，但為了領年終，以公務員身份繼續請事假輔選拖到可以領年終的那天，「這真的超扯的！超敢的！」

▲學姐黃瀞瑩。（圖／記者楊亞璇攝）

對於王浩宇的批評，黃瀞瑩解釋，這兩個禮拜的假都是請事假，事假的部分也是扣薪的狀態，主要是因為12月5日中選會正式公告成為候選人之後，才會做請辭的動作，她說，其實之前都解釋過很清楚了，「不了解為什麼綠黨現在突然要打這一條」。

黃瀞瑩強調，她過去在台北市做的努力，她認為，是對自己有自信的啦，「那相信其他市的議員，如果對自己的市政有了解的話，就不要一天到晚管其他的人」，相信如果他用其他的標準審視全台灣的政治人物，是一個蠻好的監督。

至於被問到是被激到了嗎，發言變得比之前猛烈，黃瀞瑩強調，她只是覺得，他如果要同一套標準，就用同一套標準來審視所有的人。黃瀞瑩說，其實現在也都在外面跑，覺得年終獎金的部分只是過去這一年來，自己在市政方面的努力，「我覺得是對自己有信心的」。

▲ 蔡壁如。（圖／記者楊亞璇攝）

此外，王浩宇也批評蔡壁如，在台大那麼久不知道年終？蔡壁如解釋，她自己當然知道有年終獎金這件事，只是不知道一年要上滿11個月，還是12個月才會有年終獎金，因為她的工作時間很非常長，基本上每個月的薪水進到帳戶裡頭。



蔡壁如強調，「第一，我也不知道我的薪水多少，我幾乎很少去看，再來是說，我也不知道我上滿哪個時段，就會有年終獎金可以領」，只能說謝謝他，關心我跟學姐的年終獎金。

對於王浩宇稱年終可以拿到20幾萬，蔡壁如說，「真的喔？那我們民眾黨就有錢了，我們20幾萬全部通通來買氣球」。

▲吳欣盈出席民眾黨後援會大汽球遊行。（圖／記者楊亞璇攝）

名列民眾黨不分區立委候選人第7位的「新光公主」、新光人壽副總經理吳欣盈備受政經圈關注。民眾黨不分區立委被體名人7日前往淡水進行掃街拜票，吳欣盈也首次現身拜票場合，向民眾發放面紙，展現親民作風。