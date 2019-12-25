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朝聖高雄JETS嘉年華！玩搖擺波浪「腳踝重擊鐵欄杆」　畫面曝光...園方回應了

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▲高雄JETS嘉年華！玩搖擺波浪「腳踝重擊鐵欄杆」痛爆　畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

▲直接撞上鐵欄杆。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天與好友朝聖新開幕的「JETS嘉年華」，怎料才玩第一項設施「搖擺波浪」就發生意外，當時設施準備下降，而她朋友的腳踝就這樣撞上一旁鐵欄杆，還破皮流血、腫了一大包，痛到站不起來。對此，簡姓協理回應，公司會拿出最大的誠意，後續賠償問題也已在洽談。

女網友在爆料公社發文提到，她與好友共4人昨天到駁二的新主題樂園「JETS嘉年華」遊玩，第一項就選中搖擺波浪，而其中有位朋友不敢玩，所以在旁邊全程錄影，也因此剛好捕捉到驚悚畫面。

請繼續往下閱讀...

▲高雄JETS嘉年華！玩搖擺波浪「腳踝重擊鐵欄杆」痛爆　畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

▲腳腫超大包。（圖／原po授權引用）

她表示，「在坐的時候，就覺得設施很老舊、很有年代感，椅子、安全扣蠻多地方都是生鏽的，但不影響安全的狀況下，想說可以不用理會，結果在接近尾聲，設施準備下降之際，我這位苦主朋友的腳踝，竟撞擊上設施旁邊的欄杆。」

起初，女網友聞聲以為，是誰的手機或某個裝置掉下去，直到遊樂設施完全停止，在她們大讚好好玩的同時，苦主朋友哀號著，「好痛...我的鞋子飛出去了！」

▲高雄JETS嘉年華！玩搖擺波浪「腳踝重擊鐵欄杆」痛爆　畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

▲現場進行初步傷口處理後，將傷者送醫。（圖／原po授權引用）

當下，她還滿頭問號，結果看到人才嚇了一大跳，「腳踝已經腫超大一個包，又黑青又破皮流血，撞擊力道究竟多大，想想都痛，她完全站不起來。」而大家見狀全傻眼，工作人員也手忙腳亂，一個負責聯絡，一個查看傷勢、並做初步的傷口消毒和冰敷。

事後，樂園董事長到醫院慰問，並贈送5張入園券及一隻玩偶。對此，他們頗有微詞，直言「工作人員表示，從來沒有發生過這種事，但這個嘉年華樂園也才開始多久，總不能每發生一件事才做一回改善，事前場地的規劃與安全的測試是不是有問題？難道真的要怪她腿太長嗎？這樣身高限制是否要更正一下？」

簡姓協理向《ETtoday新聞雲》記者表示，詳細原因尚待釐清，公司絕不會回避，事發突然，董事長第一時間也非常關心，所以趕到醫院慰問，由於傷者腳部瘀青、割傷，需休養3天，目前都有持續關心，也已積極在洽談賠償事宜，公司也會全力協助與負責，拿出最大的誠意處理。

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