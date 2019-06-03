緝毒犬上陣！　杜絕大陸農畜產製品端節走私來台　海巡總動員

▲海巡署等單位今天實施「擴大聯合執檢專案勤務」，針對金門料羅港往高雄港航線實施加強注檢工作。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

端午節將至，兩岸間進出貨物數量及民生物資需求大幅遽增，為避免不肖業者趁機將大陸豬肉、農畜產製品或民生用品輸台牟利，海巡署等單位今天實施「擴大聯合執檢專案勤務」，針對金門料羅港往高雄港航線實施加強注檢工作，杜絕不法。

▲▼加強緝查作業。

海巡署第七巡防區指揮部於3日早上，會同南部分署第五岸巡隊、財政部關務署高雄關等單位，於高雄港16號至18號、21號碼頭，實施「擴大聯合執檢專案勤務」，針對金門料羅港往高雄港航線實施加強注檢工作。

第七巡防區指揮部表示，端午節將至，兩岸間進出貨物數量及民生物資需求大幅遽增，為避免不肖業者趁機將大陸豬肉、農畜產製品或民生用品輸台牟利，共同實施這項專案任務。

這次專案採聯合編組方式，除動員人力及X光機儀檢車外，更出動專業緝毒犬、偵爆犬協助執行任務，於高雄港強化查察往來金門與高雄航線的散裝貨輪、貨櫃及貨物，防範不肖業者以合法掩護非法、申報不實物品，或以空櫃夾藏方式，利用各種手段伺機將私菸、大陸農畜產品及毒品原料轉往國內販售等情形，危害國人身體健康及經濟秩序。海巡署呼籲消費者避免購買來路不明未經檢驗的劣質農產品及貨物，以減少市面私貨充斥現象，也勿貪圖小利鋌而走險、觸犯法律。