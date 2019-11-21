高雄全新景點！歐美「JETS嘉年華」要來了　遊樂設施40項↑、還能吃美食

▲高雄港引進全台首發的歐美主題「JETS嘉年華」。（圖／港務公司提供）

記者賴文萱／台北報導

全台首發的正宗歐美主題「JETS嘉年華」，12月中旬將在高雄港7號碼頭盛大開幕。活動期間限定120天，現場將引進超過40項娛樂設施，還可以品嘗來自歐美知名品牌的經典美食，另外，再結合高港Fun Port「高港小火車」、「高港駕駛學校」等活動，一次玩到翻。

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▲「JETS嘉年華」將有刺激的翱翔天際遊樂設施。（圖／港務公司提供）

12月中旬將在高雄港7號碼頭開幕的歐美主題嘉年華「JETS嘉年華」，是由台灣港務公司旗下轉投資事業高雄港區土地開發公司獨家引進。活動首度跨海引進大型移動式遊樂設備，有驚險刺激的「大港飛天輪」，也有適合小朋友的「狗狗小飛車」、旋轉木馬、遊園小火車。

▲「JETS嘉年華」遊樂設施－小飛象。（圖／港務公司提供）

除了大型娛樂設施共超過40項，現場也可以品嘗來自歐美知名品牌的經典美食，到高雄港就能體驗來自正宗歐美的主題娛樂。

▲歐美經典美食-黑膠漢堡在現場也能品嘗得到。（圖／港務公司提供）

港務公司也推薦給旅客其他旅遊行程，「高港小火車」串聯高雄港2號至7號碼頭，兩節式電動遊園車從棧貳庫啟程，經過歷史建築香蕉棚、高港水花園、高港4到7號棧庫群與8號郵輪碼頭，可欣賞高雄港美麗景緻，身歷實境感受歷史風光。

位於棧六庫旁的「高港駕駛學校」能讓小朋友一圓駕駛夢，適合3至8歲的孩童體驗，將正確的交通安全守則觀念向下紮根，融入小朋友的日常生活當中。交通安全知識除可從生活中體驗與落實，也可讓孩童體驗港口轉型時期，貨車與機械車輛川流不息的穿梭蓬萊路情景。

「棧貳庫KW2」則是結合休閒旅遊、餐飲美食與美麗海景的港區文創新基地。百年碼頭港埠倉庫成功活化，純白旋轉木馬更是搶佔高雄IG版面的最Chill打卡景點。

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