蘇花改1/6全線通車！北花車程大省1小時　「區間測速」4月上路抓違規





▲蘇花改明年1月6日將全線通車，為維護行車安全，最快明年4月將啟用。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／宜蘭報導

蘇花改2020年1月6日下午4點將全線通車，包含南澳到和平、和平到大清水段，屆時台北-花蓮車程可從原本3.5小時，縮短為2.5小時，直接省下1小時。但為維護行車安全，公路總局在長隧道均建置科技執法，其中，宜蘭端的東澳、觀音及谷風等3隧道的設備將在明年春節前建置完成，會有3個月宣導期，預估最快明年4月起正式啟用。

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▲蘇花改明年1月6日將全線通車，為維護行車安全，最快明年4月將啟用。（圖／蘇花改工程處提供）

耗資550億元歷經10年的評估和興建，蘇花改2020年1月6日下午4時將全線通車，初期僅開放小客車、大客車通行，僅仁水隧道有特別開放機車通行。

宜縣警局表示，蘇花改全線通車，車種辨識系統科技將同步執法取締，禁行的機車闖入會被立即拍下，並逕行取締。因目前取締闖入機車，是現場攔查，不但危險也耗費警力，科技執法後，將不再攔查，以採拍照舉發，一次即罰款600元。

蘇花改路段分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）3路段，蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，列為第1階段通車路段，已於2018年2月5日通車。