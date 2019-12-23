台北元旦再加2處科技執法！辛亥隧道區間測速　市民高架抓路肩和大貨車

▲台北警交大證實2020元旦起，辛亥隧道將安裝科技執法系統，採平均區間測速。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市政府警察局交通警察大隊23日證實，台北市辛亥隧道、市民大道高架路段將從2020年元旦起啟用高科技執法系統、警方證實辛亥隧道將實施全隧道區間測速，平均時速超過60就會遭系統開罰！市民高架則是針對違規通行的大型貨車、以及行駛路肩等違規車輛利用動態攝影自動告發，以維護橋梁結構、行車安全。

▲元旦起市民高架都將安裝科技執法系統。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局交通大隊表示：辛亥隧道因道路較筆直，離峰或深夜時段時常民眾常反映有嚴重超速事件，警方基於預防交通事故發生之目的，辛亥隧道為台北市區第2處運用科技執法進行「速度管理」的路段，以提升交通安全及事故防制效能。

警方表示：目前辛亥隧道速限規定為50公里，將依現行規定針對超速逾10公里以上之違規、也就是行車速度超過61公里以上者就會被開單告發。另辛亥隧道沿線路段，科技執法設備也會針對隧道內跨越雙白線違規逕行舉證告發，警方呼籲請民眾遵守限速和依標線行駛避免受罰。

警方說在隧道內超速，將可依道路交通管理處罰條例第40條規定：「行車速度超過最高時速者，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。」若嚴重超速者可處新臺幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」並可能觸犯公共危險罪。

另外市民高架快速道路，目前市府規定禁止超過6.5噸重大貨車通行，目的是考量高架橋樑結構安全，明年起也將利用攝像鏡頭科技執法自動告發，違反者可依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定：「不遵守公路或警察機關，依第五條規定所發布命令，可處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。」

另外市民高架也常出現大型重機因塞車違規行駛路肩現象，警方表示新裝設的科技執法系統也會自動告發，行駛路肩行為將可依同條例第45條第1項第12款規定：「任意駛出邊線，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰」。

台北市警察局重申，科技執法的主要目的在於防制交通事故，並可降低員警執法風險，全時段執法特性將可有效降低事故發生率，警方呼籲民眾上路遵守交通規定，安全又省荷包。

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