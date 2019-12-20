耗資550億元歷經10年的評估和興建　蘇花改2020年1月6日通車

▲▼花東朋友交通好消息！蘇花改2020年1月16日下午4時，開放全線通車。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

花東朋友交通好消息！「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」南澳至和平及和中至大清水路段，將於2020年1月6日下午4時開放通車。蘇花改這次通車路段含小客車及大客車，大貨車第2階段才會開放。公路局將於當日上午邀請行政院副院長陳其邁主持通車典禮，並邀請各界人士共襄盛舉分享喜悅，並於當日下午4時正式開放通車。預期「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」通車後將可提供宜花地區居民一條安全、可靠且環境永續的道路。

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公路局表示，為提高台9線蘇花公路之安全性與抗災能力，辦理「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）3路段，蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，列為第1階段通車路段，已於2018年2月5日通車。

南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）原路路線因邊坡侵蝕，部分路基狹窄、地質條件險峻，常因落石坍方阻斷交通，為提高抗災能力，列為第2階段通車路段，通車後將可提供宜花地區居民一條安全、可靠且環境永續的道路。

南澳至和平及和中至大清水路段，各標承攬廠商通力合作，同時採取土建、機電、交控等併行施工策略，工程進展順利。為確保行車安全，於通車前邀集當地交通、警政、消防與衛生等單位召開協調會並辦理必要之防災演練，另邀請土建、交管、機電交控、消防及防災等各領域之專家學者，召開安全諮詢會議，並依規定辦理通車前履勘。