蘇花改1月6日全線通車　引進「車種辨識」機車闖入罰600元

▲▼蘇花改2020年初將全線通車，但仍禁行機車，為安全騎士勿任意闖入。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改2020年初將全線通車，但仍禁行機車，而警方的車種辨識系統科技將同步執法取締，騎士請注意，機車闖入會立即被拍下並逕行取締，一次即罰款600元。

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耗資550億元歷經10年的評估和興建，蘇花改2020年1月6日下午4時將全線通車，但這項交通福利尚未包括機車可通行，公路局是安全考量，因蘇花改有長隧道，機車沒有外包覆，一旦發生事故，會非常嚴重，騎士一定要遵守禁令。

宜縣警局表示，蘇花改全線通車，車種辨識系統科技將同步執法取締，禁行的機車闖入會被立即拍下，並逕行取締。因目前取締闖入機車，是現場攔查，不但危險也耗費警力，科技執法後，將不再攔查，以採拍照舉發，一次即罰款600元。

蘇花改路段分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）3路段，蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，列為第1階段通車路段，已於2018年2月5日通車。

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