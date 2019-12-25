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Google聖誕老人追踪器來囉！台灣也在造訪路線中　邊玩AR小遊戲...邊追聖誕老人到哪了

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▲聖誕老人追蹤器。（圖／翻攝自Google）

▲Google聖誕老人追蹤器。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／綜合報導

今天是一年一度最歡樂又溫馨的聖誕節！Google也精心設計了聖誕老人追蹤器，無論是用手機或桌機，在Google搜尋欄的下方，可以看見一欄小字「出發囉！快跟著聖誕老人一起環遊世界！」，點進去就可以追蹤聖誕老人行蹤，還有一系列有趣的小應用與遊戲，大朋友小朋友趕緊跟著聖誕老人一起去環遊世界吧！

▲聖誕老人追蹤器。（圖／翻攝自Google）

▲很多趣味小遊戲可以玩。（圖／翻攝自Google）

臺灣時間12月24日下午6點起，民眾就能打開聖誕老人追蹤器，開始追蹤聖誕老人的行蹤，第一站從俄羅斯出發，並沿途停靠400多站，畫面中不僅能看到聖誕老人目前抵達的地點、遞送禮物數量之外，也能查看由所在地點的在地嚮導提供的當地景點照。

台灣，也在聖誕老人的行程之中喔，有興趣的民眾，可以追蹤一下，看看聖誕老人何時會造訪台灣。

▲聖誕老人追蹤器。（圖／翻攝自Google）

▲聖誕老人追蹤器可以看聖誕老人現在在哪個地方。（圖／翻攝自Google）

此外，Google 也特別製作了聖誕老人 AR 模型，只要在 Google 搜尋「Santa Search」，之後選擇「透過 3D 模式檢視」，就可以透過 AR 方式看到聖誕老人跟你招手，或是讓聖誕老人出現在家中客廳或是庭院等各個地方喔。

▲聖誕老人AR。（圖／記者陳心怡攝）

▲聖誕老人AR模型。（圖／記者陳心怡攝）

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