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政見會／嘆3度錯失「台灣船長」　宋楚瑜：美中日博弈站穩中華民國位置

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記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜同台發表政見。《ETtoday新聞雲》全程轉播。宋楚瑜在第二輪發言時強調，他有信心也有經驗，好好穩定兩岸關係，他可信賴、不暴衝，會在美中日三強博弈中，站穩中華民國位置。

宋楚瑜表示，非常高興聽到蔡英文對於反滲法首次做出來的回應，特別提到在立法院要好好審議，不能用多數暴力強行通過，必須經過民主機制，他呼籲蔡英文，您還是現任總統，希望您所做的決定，政黨應該要尊重、去執行。

宋楚瑜接著重在美中日貿易問題，他指出，韓國瑜所提兩岸要交流，大陸市長要尊重，ECFA就是重要之事，含市長做很好比喻，一個政黨也好，骨頭要硬，但他必須要指出，過去很多國民黨的買辦，只照顧自己人，讓廣大的中小企業不能安心，溝通不足而且心有餘悸。

宋楚瑜強調，總統就是國家領導人，台灣是船的話，總統就是船長，方向要對。謝謝蔡英文讓她參加兩次APEC會議，現在重要經濟體，要在大陸跟台灣做單一選擇，對台灣非常不利。

宋楚瑜感嘆，他曾三度希望做台灣這條船長，雖然沒有做成，但不希望台灣迷航，船沉掉。船長要了解方向，了解國際形勢，不管喜不喜歡，2020台灣必須面對的處境，就是中國美國日本三大經濟體在做合縱連連橫。

▲▼第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

▲第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜發言。（圖／中選會提供）

宋楚瑜說，前幾天一位政大的學弟問我，如果台灣的科技發達，可以把臺灣島東移一兩千公里，跟美中日三強保持一段距離，會不會安全一點？他認為問題很有意思。也許用軍事的角度來說，台灣確實安全很多，但同時在經濟上也會少了很多機會。

宋楚瑜認為，美中日如同三國演義的賽局，台灣如同全世界其他國家，面臨選邊站問題，以台積電來說，目前是全球通吃晶片廠，但中美持續對抗下，台積電會不會被逼的去選邊站？那其他企業怎麼樣呢？

他要特別提醒，台灣過去老是覺得美國、日本一定站在同一陣線，但別忘了2020日本要舉辦東京奧運，美國想從日本撤軍，還要跟日本收高額金費，再加上日本跟韓國關係愈來愈緊張，2020年美國還有總統大選，日本會不會因此選邊站，這兩天中日雙方領導人在北京、四川成都會談，中華民國會不會藍綠政黨各自偏好，站錯邊、倒大楣，邊緣化呢？

宋楚瑜問說，台灣是左有逢源的受益者，還是左支右絀的被支配者？中美貿易不只存在對抗，他們還是有利益共生的機會，尤其川普也需要爭取大著農產品市長提升選情，台灣跟美國大陸都有長期綿密經貿往來，台灣跟中日韓都可以形成東亞的供應鏈，高科技有深厚實力，「宋楚瑜有信心也有經驗，我能夠好好穩定兩岸關係，宋楚瑜可信賴、不暴衝，我會堅持中有彈性，彈性中有原則，在美中日三強博弈中，站穩中華民國位置」。 

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