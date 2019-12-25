雲端最前線／泛藍歸隊？郭台銘與韓國瑜、王金平同台？

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高雄市長韓國瑜就職屆滿周年，高市府24日以「高雄新頁」為題召開記者會向市民報告，由代理市長職務的副市長葉匡時帶領市府團隊出席，主角卻沒出現，引來民進黨議員不滿送上「混、跑、推、騙、茫、罷」六個字，批評韓國瑜如此重要的記者會不願參加，不如直接請辭比較快。《雲端最前線》25日邀請台北市議員鍾小平、親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡英文競辦發言人顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲ 09：30於黨部媒體中心召開「民進黨暗黑網軍續集」記者會，由蔡正元副秘書長、張顯耀副祕書長兼發言人、邱毅共同主持。（圖／記者張一中攝）

泛藍將上演大團結？鴻海創辦人郭台銘23日透露，自己將在本月28日參加國民黨高雄立委候選人黃韻涵造勢活動，前立法院長王金平也確定出席。至於韓國瑜當天是否也會同台，韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，當然會希望過去曾經一起打拚的夥伴，最後關頭能回到大家庭，沒有否認三人有同台的可能性。

雖然檢調已經在調查卡神楊蕙如網軍案，但網路上抨擊韓國瑜言論仍然不減，國民黨前立委邱毅24日，拿出一張民進黨中央與南風整合行銷公司的合約，上面的代表人是總統蔡英文，而這間公司董事就是民進黨立委黃國書的前助理，遭邱毅咬定這就是操控網軍的證據。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。