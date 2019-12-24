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毛骨悚然！東區女凌晨3點穿睡衣赤腳坐電梯　「跨過150cm圍牆」墜樓亡

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▲24日凌晨台北市復興南路一段發生一起離奇墜樓案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲24日凌晨台北市復興南路一段發生一起離奇墜樓案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

聖誕夜凌晨真不平靜，台北市大安區一名34歲吳姓女子，24日凌晨3時許突然從復興南路一段大樓15樓頂墜樓，雖經路過民眾發現緊急打119求救，吳女經救護車緊急送往台北市國泰醫院搶救，但仍宣告不治，轄區大安警方派員調查，發現吳女生前穿著睡衣直接出家門搭電梯到樓頂，過程相當離奇，警方仍深入追查吳女死亡原因。

▲24日凌晨台北市復興南路一段發生一起離奇墜樓案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲24日凌晨台北市復興南路一段發生一起離奇墜樓案件。（圖／記者張君豪翻攝）

根據調查，家住中南部的吳女來台北市工作多年，鮮少與家人聯絡，她承租在大安區復興南路一段大樓、居住在8樓，卻在凌晨3點獨自搭電梯上到樓頂，屋內及樓頂都沒有留下遺書，也未發現任何藥物及其他可能尋短跡證。

加上吳女在外工作經濟狀況不惡，銀行有存款且房租都已經預繳，加上並無就醫病史，警方調閱大樓監視器，發現她凌晨3點獨自穿著睡衣、赤腳出門搭電梯到頂樓，而且跨過高達150公分的女兒牆就墜樓死亡，諸多疑點讓警方不寒而慄，截至目前為止警方仍找不到吳女死因，目前死者家屬已北上赴警局接受警員訪談，希望能藉此釐清吳女尋短原因。

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