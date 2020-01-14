香港「紀律部隊」宿舍驚傳墜樓　港警聲明：譴責造謠生事

▲香港紀律部隊宿舍驚傳墜樓。（圖／翻攝自行走的故事詩2.0/yanwu）



記者林彥臣／綜合報導

香港自從反送中爭議爆發後，發生墜樓事件都會觸動市民的敏感神經，位於油塘的紀律部隊宿舍「高翔苑」，驚傳一名30歲左右的男子墜樓，由於事發地點敏感，也引發各種聯想，但是港警經初步調查，將案件暫列自殺事件，並且發聲明譴責造謠生事。

根據香港媒體《明報》報導，13日上午8時42分，保安報案稱，一名男子倒臥於油塘高翔苑高康閣紀律部隊員工宿舍，有片段拍攝到死者墜樓瞬間，死者墜樓前半身跌在欄外，約數秒後，其雙腳曲起、跪在欄上，及後整個人翻滾墜下，警方指出，死者34歲姓郭，推測由高康閣梯間墮下，在現場沒有檢獲遺書，初步認為事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

香港警察在臉書上聲明指出，初步調查顯示，死者並非上址住客。在今早約八時許，死者獨自前往上址，乘住客出入時經正門進入其中一幢大廈，並獨自乘坐電梯至 29 樓，過程中並沒有其他人進出過電梯。

港警指出，死者隨後於 29 至 30 樓梯間，從窗戶拋下背包，然後再墜下身亡。由死者獨自步出電梯至墜樓期間，並沒有居民聽到任何爭吵聲音，而現場亦沒有發現打鬥痕跡。現場梯間只有一個闊約 3尺，離地高約 5 尺的窗戶可以打開，其餘窗戶均是密封式的，而窗戶旁的牆上發現有鞋印。

港警指出，死者身上並沒有發現任何可疑傷勢，而死者亦沒有在任何反修例活動中被捕。死者死因有待驗屍後確定，案件暫時沒有可疑，觀塘警區刑事調查隊正在跟進調查，案件暫列作「自殺」案處理。

港警強調，警方強烈譴責別有用心的人造謠生事，誣衊死者是由警方從高處推下致命。警方希望造謠生事的人可以尊重死者及其家人，不要再作毫無根據的揣測及指控。

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慎入！內有墜樓影片

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