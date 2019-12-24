　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖誕節後大變天！跨年再一波冷空氣...北部不妙　周末全台雨「低溫14°C」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風報到，周四下半天起迎風面轉雨，中部以北探14度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天平安夜（24日）、明（25日）天耶誕節，台灣各地天氣大多溫暖穩定，但耶誕節隔天（26日）下午起，又將有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北低溫14度，且降雨機率增高。周末2天巴逢颱風水氣影響，全台有雨，30、31日再迎下一波東北季風，跨年夜迎風面北部、東北部有短暫雨，中南部多雲到晴。

巴逢颱風今天下午2點已增強為中颱，暴風圈擴大到150公里，今明兩天就會通過菲律賓中部，周四到南海之後，預計強度就會開始逐漸減弱，外圍水氣周六、日影響台灣。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲平安夜、聖誕節全台好天氣，但隔天起一路變天到周末。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，耶誕節各地天氣穩定，白天氣溫回升，但隔天（26日）下半天起，鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部及中南部山區轉為有局部降雨天氣，這波最冷時間點為周五到周六清晨，中部以北低溫14度、南部15度、東部16度，白天高溫則以北部降溫明顯，僅剩20度左右。

▲▼巴逢颱風。（圖／翻攝自氣象局、RAMMB）

▲巴逢颱風下午轉中颱，水氣周末北抬，全台轉有短暫雨天氣。（圖／中央氣象局）

周五仍屬於東北季風影響天氣，北部、東半部、中南部山區有零星降雨。周末因為巴逢颱風帶來的外圍水氣影響，降雨範圍更廣，全台都有短暫雨。雖然東北季風減弱，但各地都為有雨天氣，因此白天高溫回升不會太明顯。

至於大家關心的跨年元旦天氣如何？氣象局指出，下周一、二（30、31日）緊接著又有下一波東北季風報到，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，各地低溫16-18度，中南部影響較小，大致上仍可維持多雲到晴天氣，而這波東北季風預計1/1元旦起減弱。

▲▼天氣。（圖／天氣風險）

▲巴逢颱風水氣北抬，周末全台降雨機會高，跨年再有一波冷空氣南下，北部濕冷。（圖／天氣風險）

天氣風險則分析，穩定偏暖的天氣會持續到周四白天，周四晚間起另一波冷空氣開始南下，周五北部氣溫會明顯下滑，低溫約15度，並有一些零星的雨勢；中南部在周五晚間至周六清晨的低溫也僅有14-15度。周六冷空氣很快的減弱，各地氣溫稍微回升，東半部沿海有些短暫陣雨。

但最需要留意的是周六晚間起至周日，受到南邊「巴逢颱風」水氣北抬影響，由南到北、全台灣都會轉為有雨的天氣，雨勢比較大的地方會在台東、恆春半島，各地雨勢會持續到下周一上午。

另外，目前看起來跨年31日有一波「不弱」的冷空氣南下，北部有比較高的機會是「濕冷、下雨、強風」，中南部氣溫也會下滑，但下雨的機會不高。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
快訊／台南工人操作油壓機　慘遭「斷頭」屍首分離
耶誕城求婚「女友踹飛眼鏡」…誤會糗大　結局甜翻了！近視哥笑：
潘恒旭喊12月辦高雄麻將大賽　今證實「取消不辦了」
韓國瑜29日台中造勢宣稱「50萬人」　數學老師：場地才8公頃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子失控哭吼！姐突急叩「4字曝真相」　她低頭叮嚀：安靜了，不哭也不鬧

聖誕節後大變天！跨年再一波冷空氣...北部不妙　周末全台雨「低溫14°C」

遠航復飛民航局仍在審酌「無時間表」　林佳龍：最重結果就是廢證

打賭贏到免費飲料！他藉機加料特調　店員驚呼：第一次做這麼貴的客製飲料

日月潭文武廟4尺「琉璃藥師佛尊」開光大典　浙江碧岩禪寺住持捎來賀詞

日月潭文武廟藥師延壽殿開光大典　4尺「琉璃藥師佛尊」亮相

《82生的金智英》作家2月將來台！　2020台北國際書展吹韓風

泡麵封面藏企鵝！女大生看到出神驚呼「真的有」　網笑：他白天還打網球

把握這三招絕世美照Get！林進、琳妲攜手玫瑰茶教主征服鎂光燈

總經理開Uber賺生活費！服飾品牌「獨身貴族」不再出新品　清庫存撐下去

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

兒子失控哭吼！姐突急叩「4字曝真相」　她低頭叮嚀：安靜了，不哭也不鬧

聖誕節後大變天！跨年再一波冷空氣...北部不妙　周末全台雨「低溫14°C」

遠航復飛民航局仍在審酌「無時間表」　林佳龍：最重結果就是廢證

打賭贏到免費飲料！他藉機加料特調　店員驚呼：第一次做這麼貴的客製飲料

日月潭文武廟4尺「琉璃藥師佛尊」開光大典　浙江碧岩禪寺住持捎來賀詞

日月潭文武廟藥師延壽殿開光大典　4尺「琉璃藥師佛尊」亮相

《82生的金智英》作家2月將來台！　2020台北國際書展吹韓風

泡麵封面藏企鵝！女大生看到出神驚呼「真的有」　網笑：他白天還打網球

把握這三招絕世美照Get！林進、琳妲攜手玫瑰茶教主征服鎂光燈

總經理開Uber賺生活費！服飾品牌「獨身貴族」不再出新品　清庫存撐下去

勞工職災保險保護法今函報政院　勞長許銘春：送給勞工的耶誕禮物

逼外籍囚犯做聖誕卡？浙江印刷廠喊冤：全是中國工人生產！

熱量全500卡↓！超商「爽吃拒胖」6便當大公開...空熱量食物快戒

兒子失控哭吼！姐突急叩「4字曝真相」　她低頭叮嚀：安靜了，不哭也不鬧

過年家庭旅遊玩翻新加坡！傳統舞獅、遊行嘉年華、巨大花燈繽紛炫目

4種面相天生財神臉！　「鼻樑鼻翼好看」命理專家：賺錢輕鬆容易

偏鄉交通便利了！幸福巴士走東河　提前預約1人也發車

扮聖誕老人發糖果給弱勢兒童　顏寬恒：連任後將更重視社福

武昌+漢中聖誕節整併「西門町派出所」　萬華警：持續維護治安

半年瘦40公斤！　小禎被詐騙集團盯上「照片頻遭盜用」

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

高鐵票根別丟！幸運兒可獲無限搭乘年票

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

一提親五星級婚宴全男方出！單親媽震驚

小英大贏10倍　3086學生票選總統

氣炸湯圓超好吃！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼

元旦「12大新制」懶人包！時薪↑158元啦

Gogoro送保養被刮花　車主聽原因傻眼

白湯圓驗出最毒防腐劑...真相是老闆娘睡過頭

泰國人妖秀！夫妻被拉住「Free~」拍完虧慘

更多熱門

相關新聞

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

巴逢颱風今天下午2點已增強為中颱，暴風圈擴大到150公里，氣象局副局長鄭明典表示，這個平安夜颱風有點強，對菲律賓的威脅還是很大！期望菲律賓平安。雖然巴逢不會直接影響台灣，但其外圍水氣周末北抬，氣象局預報屆時全台有雨。

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

北東周四晚先變天探13度　「颱風水氣接力」全台雨3天

北東周四晚先變天探13度　「颱風水氣接力」全台雨3天

一周天氣出爐！巴逢帶水氣...周五全台有雨

一周天氣出爐！巴逢帶水氣...周五全台有雨

快訊／巴逢颱風生成！　可能影響台灣時間曝光

快訊／巴逢颱風生成！　可能影響台灣時間曝光

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲耶誕天氣聖誕天氣跨年天氣元旦天氣

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面