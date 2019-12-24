聖誕節後大變天！跨年再一波冷空氣...北部不妙　周末全台雨「低溫14°C」

▲東北季風報到，周四下半天起迎風面轉雨，中部以北探14度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天平安夜（24日）、明（25日）天耶誕節，台灣各地天氣大多溫暖穩定，但耶誕節隔天（26日）下午起，又將有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北低溫14度，且降雨機率增高。周末2天巴逢颱風水氣影響，全台有雨，30、31日再迎下一波東北季風，跨年夜迎風面北部、東北部有短暫雨，中南部多雲到晴。

巴逢颱風今天下午2點已增強為中颱，暴風圈擴大到150公里，今明兩天就會通過菲律賓中部，周四到南海之後，預計強度就會開始逐漸減弱，外圍水氣周六、日影響台灣。

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▲平安夜、聖誕節全台好天氣，但隔天起一路變天到周末。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，耶誕節各地天氣穩定，白天氣溫回升，但隔天（26日）下半天起，鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部及中南部山區轉為有局部降雨天氣，這波最冷時間點為周五到周六清晨，中部以北低溫14度、南部15度、東部16度，白天高溫則以北部降溫明顯，僅剩20度左右。

▲巴逢颱風下午轉中颱，水氣周末北抬，全台轉有短暫雨天氣。（圖／中央氣象局）

周五仍屬於東北季風影響天氣，北部、東半部、中南部山區有零星降雨。周末因為巴逢颱風帶來的外圍水氣影響，降雨範圍更廣，全台都有短暫雨。雖然東北季風減弱，但各地都為有雨天氣，因此白天高溫回升不會太明顯。

至於大家關心的跨年元旦天氣如何？氣象局指出，下周一、二（30、31日）緊接著又有下一波東北季風報到，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，各地低溫16-18度，中南部影響較小，大致上仍可維持多雲到晴天氣，而這波東北季風預計1/1元旦起減弱。

▲巴逢颱風水氣北抬，周末全台降雨機會高，跨年再有一波冷空氣南下，北部濕冷。（圖／天氣風險）

天氣風險則分析，穩定偏暖的天氣會持續到周四白天，周四晚間起另一波冷空氣開始南下，周五北部氣溫會明顯下滑，低溫約15度，並有一些零星的雨勢；中南部在周五晚間至周六清晨的低溫也僅有14-15度。周六冷空氣很快的減弱，各地氣溫稍微回升，東半部沿海有些短暫陣雨。

但最需要留意的是周六晚間起至周日，受到南邊「巴逢颱風」水氣北抬影響，由南到北、全台灣都會轉為有雨的天氣，雨勢比較大的地方會在台東、恆春半島，各地雨勢會持續到下周一上午。

另外，目前看起來跨年31日有一波「不弱」的冷空氣南下，北部有比較高的機會是「濕冷、下雨、強風」，中南部氣溫也會下滑，但下雨的機會不高。

「時間對我們來說完全沒用！」