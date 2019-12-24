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先回暖周四午後大變天「夏轉冬降8度」　濕冷最低溫時間、跨年天氣曝光

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲劉沛滕說，預估巴逢颱風水氣周六、周日影響，全台都有下雨機率。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局提醒，周四下半天鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫將快速下降，有從夏天再度回到冬天的感覺，此波冷空氣接近大陸冷氣團的等級。根據氣象局預報，台北市周五白天高溫較周四相比，將下降高達8度之多。至於民眾關心的跨年、元旦天氣如何？天氣風險公司總經理彭啟明指出，「大致上還算還可以啦！」

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今、周三東北季風減弱，天氣比較穩定、溫暖，僅東半部、北部山區有點零星降雨，其他地區大致為多雲到晴；今北部白天高溫估24度、周三26度，中南部則約27到30度；這兩天各地早晚低溫約17、18度，局部空曠地區可能14度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，這樣的天氣可以維持到周四上午，中午前後東北季風就有機會增強，北台灣轉涼，迎風面北部、東半部多少有點降雨，但也沒特別多；周五到周六清晨是這波冷空氣影響最明顯的時間，北部低溫約15度，是這兩周最冷的一次；另外，北部周四高溫還有約25度，周五不到20度，約18、19度。

氣象局也提醒，周四上半天鋒面未通過前，各地仍較為舒適溫暖，下半天後北台灣氣溫將快速下降，有從夏天再度回到冬天的感覺。根據氣象局預報，台北市周四高溫還有25度，周五僅剩17度，降幅高達8度。

劉沛滕說，巴逢颱風周四、周五逐漸到南海並減弱，但水氣會順著氣流來到台灣，時間快的話，周五中南部山區雲量增多、有點下雨，到了周六、周日全台都有降雨機率；周六、周日由於下雨，中南部一整天也都感受「涼涼的」，不是日夜溫差大的天氣型態。至於跨年天氣如何？他分析，下周一、下周二另波東北季風影響，早晚有點涼，現在看沒周五這波這麼冷，跨年偏東北風型的天氣。

▼氣象局估台北市周四高溫還有25度，周五剩17度，降幅高達8度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，周二、周三、周四轉晴回溫，把握好天氣，聖誕節非常溫暖，「沒有那種FU」；周四午後開始有一波東北風增強，北東轉為陰沉偶陣雨天氣，周四下半天、周五、周六北部低溫約15度，沿海空曠地區可能13、14度；周六日巴逢颱風水氣北飄到台灣，各地可能都有陣雨，配合上東北風要留意一下 。

彭啟明指出，下周一、下周二雨勢會慢慢減緩，還是屬於東北風型的天氣，北東比較陰沉一點點，中南部還是相對滿穩定，「所以在跨年到元旦的天氣大致上還算還可以啦！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼劉沛滕說，巴逢颱風周四、周五逐漸到南海並減弱，但水氣會順著氣流來到台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
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