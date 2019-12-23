聖誕節天氣曝光　北東周四晚先濕冷探13度「颱風水氣接力」全台雨3天

▲氣象局觀測，巴逢颱風今晨2時距離鵝鑾鼻東南方2140公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周三各地高溫都有26度以上，中南部接近30度，是個溫暖的聖誕節；周四傍晚新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部開始下雨，周五中部以北低溫下探14度；周五到周日受到南邊雲系影響，可能有比較大範圍的降雨，全台降雨機率都偏高。氣象專家吳德榮則表示，周五晨晚、周六晨氣溫降至最低，大台北平地（≦200公尺）約可降至13、14度。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（23日）有些東北季風影響，但僅東半部和大台北東側有些少量降雨，桃園以南為多雲到晴天氣；今晨各地低溫約17到20度，北部、宜蘭白天高溫約22到24度、中南部約27到30度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周二起氣溫慢慢上升，下雨範圍減少一些，僅東半部有零星雨勢，大部分地區天氣越來越穩定；周三各地高溫都有26度以上，中南部接近30度，是個溫暖的聖誕節。

劉沛滕提醒，周四傍晚下波東北季風增強，慢慢轉涼，迎風面北東入夜開始下雨；屆時有個鋒面可能稍微掠過台灣北部或北邊海面，但對降雨沒特別影響；這波冷空氣帶來的低溫，周五中部以北約14、15度。

氣象局觀測，巴逢颱風今晨2時距離鵝鑾鼻東南方2140公里海面上。劉沛滕指出，巴逢以西北西稍微偏西往菲律賓移動，本身對台灣沒影響，但有間接影響，周二、周三東半部、恆春半島有長浪發生機率；颱風周四進入南海開始慢慢減弱，但水氣周五下半天逐漸影響台灣，到周日各地可能有大範圍的降雨，全台降雨機率都偏高。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

劉沛滕進一步分析，北部、東半部周五仍受到東北季風影響下雨，南部也會有些南邊雲系影響，中部則有降雨空檔；周六、周日各地都有些下雨狀況，降雨範圍是滿大的，但因對雲系把握度沒很高，還要持續更新預報資料。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四晚起至周五另一波較強東北季風南下，北台灣氣溫遽降轉濕冷；周五晨晚、周六晨氣溫降至最低，大台北平地（≦200公尺）約可降至13、14度，迎風面雲量增有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周六東北季風減弱，同時巴逢也在南海減弱，但其外圍水氣則輸送至台灣附近，給各地帶來明顯降雨的機率；周日巴逢殘餘的水氣可望逐漸脫離，但各地天氣好轉的時間或早或晚，得再觀察，終究這是第7天的模擬。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼氣象局預估巴逢颱風將通過菲律賓進入南海，水氣周五起北上影響台灣天氣。（圖／氣象局）

▼氣象局製作本周天氣圖。（圖／氣象局）