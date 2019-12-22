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一周天氣出爐！巴逢颱風水氣亂「周五全台有雨」　氣象局曝跨年變數

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周有2波東北季風影響，周五再加上巴逢颱風水氣影響，全台有雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！未來有2波東北季風影響，其中周二、三平安夜及聖誕節當天各地都是多雲到晴好天氣，但周四起更強的冷空氣報到，周五再加上巴逢颱風水氣影響，全台變天有雨，並以周五至周六清晨最冷，中部以北低溫探15度，空曠地區還會更低。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲巴逢颱風上午生成，未來仍有增強空間，周五至下周日水氣將間接影響台灣。（圖／中央氣象局）

巴逢颱風今早8點生成，氣象預報員陳建安表示，未來巴逢仍有增強空間，估可達輕颱上限甚至中颱，路徑將先朝菲律賓前進，之後逐漸進入南海，對台灣沒有直接影響。但周五至下周日，在巴逢進入南海時，水氣會順著中層氣流移動到台灣，屆時會為台灣帶來比較多水氣，偏向全台有雨的天氣型態。

未來一周天氣，今明兩天受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴，氣溫方面仍以清晨較涼，中部以北低溫16-17度，南部、花東18-19度，白天高溫北部、東半部23-26度，中南部仍可達27-29度。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲聖誕節各地大多是好天氣，但周五至下周日甚至跨年，可能全台有雨。（圖／中央氣象局）

周二、三聖誕節前後，東北季風減弱，這兩天雨區減少，降雨趨緩，各地為多雲到晴天氣，僅東半部、北部山區有小範圍降雨。低溫變化不大，但高溫逐步回升，北部可回到25-27度，東部26度上下，南部28-30度。

周四起又有下一波東北季風影響，強度比這一波還要強，屆時北台灣又會降溫，周五到周六清晨最冷，中部以北低溫探15度，沿海空曠地區還會再更低，南部及花蓮、台東則約17度上下。

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周五至下周日全台有雨，會不會影響到跨年天氣？氣象局說要看巴逢颱風臉色。（圖／記者林敬旻攝）

在降雨方面，周五至下周日東北季風加上巴逢颱風水氣影響，各地天氣不穩，北部、東半部降雨機率增，連中南部地區也容易下雨。溫度部分，北部高溫剩20度，中部26度，南部27度。至於究竟會濕涼多久，會不會影響到跨年的天氣呢？氣象局說，這就要看巴逢颱風的臉色了。

「時間對我們來說完全沒用！」

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