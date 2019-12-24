虎尾周邊街道改善第一期開工動土　預計2020年6月竣工

▲「虎尾周邊街道系統改善計畫第一期工程」24日辦理工程開工典禮，經費計新台幣2,230萬元整，工期180日，預計2020年6月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「虎尾周邊街道系統改善計畫第一期工程」施作改善人行空間範圍以虎尾鎮林森路段3+1館周邊街道系統及虎尾糖廠前中山路至虎尾鐵橋路段沿線銜接至雙鐵綠廊自行車道為主；24日上午雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長、副議長與地方民意代表與營建署、營建署中區工程處隆重鳴砲進行開工動土典禮。

雲林縣長張麗善表示，為執行建構屬於虎尾鎮能結合大眾運輸系統、自行車、步道的綠色路網，藉由串連社區資源，完備社區以人為本之街道機能，並輔導各社區居民對自然人文資源守護觀念，由內政部營建署協助在人本環境改善前瞻計畫項下補助辦理「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」。

張麗善指出，計畫分為4件工程標案施作，其中虎尾地區分為3件工程標案，北港地區分為1件工程標案，整體經費達新台幣3億5,000萬元整，今日為辦理虎尾地區第1案工程開工典禮，經費計新台幣2,230萬元整，工期180日，預計2020年6月竣工。

張麗善說，虎尾鎮作為一個以糖業發展產業都市，在糖產業沒落後如何以不同方向重新定位虎尾做為一個具備觀光、休閒、生產及生活都市，除了應用歷史發展中所留下各種資源外，更可結合虎尾自身的文化底蘊，型塑出都市內細緻的人文空間，展現虎尾特色的重要。

▲「虎尾周邊街道系統改善計畫第一期工程」施作改善人行空間範圍以虎尾鎮林森路段3+1館周邊街道系統及虎尾糖廠前中山路至虎尾鐵橋路段沿線銜接至雙鐵綠廊自行車道為主。（圖／記者蔡佩旻攝）

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