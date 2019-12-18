「雲林網紅景點」驚見豪華違建農舍！主人竟是國民黨收賄縣長　當地戲稱「青埔宮」

▲網路很夯的景點「落羽松祕境」後方，就是張榮味家族的豪華農舍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雲林縣虎尾鎮知名景點「落羽松祕境」所在的豪華莊園，竟是前縣長張榮味家族的違法農舍，本刊接獲投訴後，比對2013年至2018年的空照圖，發現所有農舍可能觸犯的法規，張家幾乎通通違反，加上張家2011年也曾被踢爆在斗六有一個超級違規農舍，但歷經2任綠營縣長，張家農舍越擴建越豪華，相較之下，韓國瑜的農舍簡直寒酸，當地人士感嘆「地方勢力」真的有夠力。

本刊調查，張榮味家的門牌號碼是「雲林縣虎尾鎮青埔2-29」，該處被當地人士暱稱為「青埔宮」，其地號係「雲林縣虎尾鎮弘道段地號1041」，屬「特定農業區之農牧用地」，且登記為農舍在案，既然有登記，就是「曾經合法」，查驗過關後再二次施工。

本刊調閱2013、2016、2018年不同時間點該地段空照圖，發現張榮味的確是在2016年11月登記後開始擴建，目前的規模，非但農舍主體地坪面積超過330平方公尺、樓地板面積超過495坪方公尺，且無法從事農業耕作之面積高達2025平方公尺（約佔該地號54%），又沒有種植任何農作物，嚴重違反法令。

此外，「青埔宮」主建物外的小木屋、招待所，是根本連登記都沒有的大違建，不但沒有申請建築執照、使用執照，甚至連合法的土地所有權狀都有問題。

這並非張榮味家族第一次被踢爆擁有違規農舍，2011年媒體披露張榮味位於斗六狗咬段的農舍，違反《區域計畫法》《建築法》《農業發展條例》及水土保持、山坡地保育等相關法令。

當地一位不願意具名的建築師說，張家這兩處農舍，幾乎所有農舍可以違反的法令，他們都違反了，很難看到如此明目張膽的違法建案，而當年蘇治芬縣長揚言法辦，但歷經兩任民進黨縣長執政，也動不了張家農舍分毫，可見張榮味家族地方勢力雄厚。



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